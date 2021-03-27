Общество 40 минут назад

В ночь на воскресенье Украина переводит часы вперед

В Министерстве экономики напомнили, что часы принято переводить на час вперед в 3:00

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В ночь с субботы, 27 марта, на воскресенье, 28 марта, Украина переводит часы на летнее время — на час вперед. Об этом напомнили в Министерстве экономики.

Там отметили, что переход на зимнее и летнее время установлен постановлением Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

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Так, ежегодно в последнее воскресенье марта в 3:00 часовая стрелка переводится на один час вперед, в последнее воскресенье октября — в 4:00 на час назад.

Отметим, сезонный перевод часов обосновывают необходимостью удлинения светового дня. Делается это с целью экономии электрической энергии и ресурсов. Тема перехода на зимнее и летнее время является причиной многочисленных споров. Многие страны уже отказались от сезонной смены времени.

Но, 19 марта 2021 года, Верховная Рада не поддержала законопроект об отмене сезонного перевода стрелок часов в Украине.

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В то же время, выяснилось, что более половины украинцев положительно относятся к отмене перевода часов на зимнее/летнее время.

Согласно результатам исследования Delo.ua, 55,2% опрошенных высказались за отмену перехода на зимнее/летнее время, 19,5% — против, а 25,3% равнодушны к этой теме.

При этом в возрастной группе от 45-59 лент больше всего опрошенных, которые поддерживают отмену перевода часов. Наибольшее число тех, кто против такой инициативы среди людей старше 60 лет. Также у сторонников отмены перевода часов нет различий по половому признаку — отмену поддерживают 52,2% мужчин и 57,5% женщин.

Источник фото: Depositphotos

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