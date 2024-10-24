Отмена перевода часов: Зеленский не планирует подписывать закон — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует подписывать законопроект №4201, отменяющий сезонный перевод часов.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на собственные источники.

Как сообщил собеседник из Офиса президента, этот закон так и не подпишут: "Не планирует президент подписывать".

Между тем другой собеседник также заверил BBC, что подписи не будет. По его словам, в Раде все посчитали и увидели минусы для экономики — "вылезли убытки в несколько миллиардов".

Заметим, в ночь с 26 на 27 октября в 4 утра по киевскому времени в Украине отменяется действие летнего времени, из-за чего часы нужно будет перевести на 1 час назад.

Украина планировала отказаться от практики перевода часов

Еще в октябре 2020 года нынешний глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подал законопроект №4201, предусматривающий отмену перевода стрелок часов и установку в Украине единого времени.

Им предлагается установить Всемирное координированное время плюс два часа (UTC+2), что соответствует нынешнему зимнему времени в Украине. 3 марта 2021 года законопроект был принят в первом чтении

Однако 19 марта Рада отказалась принять его в целом — за это проголосовало только 212 депутатов. В то же время, минимально необходимым количеством в 226 голосов парламент согласился все же направить документ на повторное второе чтение.

Стефанчук выступал за то, чтобы его законопроект был повторно рассмотрен именно в период действия зимнего времени, имея в виду желание избежать коллизии вокруг необходимости возвращения к этому времени, поскольку о таком возвращении буквально в документе речь не идет.

16 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. Тем не менее, он до сих пор не подписан президентом Зеленским.