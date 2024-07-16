Рада приняла закон об отмене перевода времени с зимнего на летнее

16 июля парламент принял в целом законопроект #4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"За" проголосовал 261 депутат.

"То есть в этом году мы еще в последнее воскресенье (27) октября переведем стрелки на зимнее время и дальше уже перевод на летнее время с 2025-го и дальше не будет", — написал он.

Добавим, что 12 июля Комитет ВРУ по вопросам экономического развития рекомендовал Раде проголосовать за законопроект об отмене перехода с летнего на зимнее время и наоборот, обосновывая это тем, что законопроект направлен на защиту здоровья населения.

По мнению большинства ученых и врачей, указанный порядок исчисления времени в части ежегодного перевода стрелок часов на один час вперед и назад несет ряд негативных последствий и вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан.

Законопроект обеспечит установление единого киевского времени

Также в комитете заявляют, что указанный законопроект призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины путем установления и закрепления на всей территории Украины единого киевского времени.

"Принятие закона обеспечит определение на законодательном уровне порядка исчисления времени в Украине, будет способствовать улучшению состояния здоровья граждан, повышению трудоспособности населения, будет способствовать противодействию агрессии со стороны РФ и будет способствовать евроинтеграционным устремлениям Украины", — заявляют в комитете.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада намерена рассмотреть во повторном втором чтении законопроект, предусматривающий отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время, ближайшей пленарной недели.

Украина планировала установить единое время UTC+2

Еще в октябре 2020 года нынешний глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подал законопроект №4201, предусматривающий отмену перевода стрелок часов и установку в Украине единого времени.

Им предлагается установить Всемирное координированное время плюс два часа (UTC+2), что соответствует нынешнему зимнему времени в Украине. 3 марта 2021 года законопроект был принят в первом чтении.

Однако 19 марта Рада отказалась принять его в целом — за это проголосовало только 212 депутатов. В то же время, минимально необходимым количеством в 226 голосов парламент согласился все же направить документ на повторное второе чтение.

Стефанчук выступал за то, чтобы его законопроект был повторно рассмотрен именно в период действия зимнего времени, имея в виду желание избежать коллизии вокруг необходимости возвращения к этому времени, поскольку о таком возвращении буквально в документе речь не идет.