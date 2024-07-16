Рада скасувала переведення часу з зимового на літній

16 липня парламент прийняв в цілому законопроєкт #4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. "За" проголосував 261 депутат.

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"Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде", - написав він.

Додамо, що 12 липня Комітет ВРУ з питань економічного розвитку рекомендував Раді проголосувати за законопроєкт про скасування переходу з літнього на зимовий час і навпаки, обґрунтовуючи це тим, що законопроект спрямований на захист здоров’я населення.

На думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе ряд негативних наслідків та викликає значне погіршення стану здоров’я громадян

Закон забезпечить встановлення єдиного київського часу

Також у комітеті заявляють, що зазначений закон покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України шляхом встановлення й закріплення на всій без винятку території України єдиного київського часу.

"Прийняття закону забезпечить визначення на законодавчому рівні порядку обчислення часу в Україні, сприятиме покращенню стану здоров'я громадян, підвищенню працездатності населення, сприятиме протидії агресії з боку РФ та сприятиме євроінтеграційним устремлінням України", - заявляють в комітеті.

Україна планувала встановити єдиний час UTC+2

Ще у жовтні 2020 року нинішній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подав законопроект №4201, який передбачає скасування переведення стрілок годинника та встановлення в Україні єдиного часу.

Ним пропонується встановити Всесвітній координований час плюс дві години (UTC+2), що відповідає нинішньому зимовому часу в Україні. 3 березня 2021 року законопроект було ухвалено у першому читанні.

Проте 19 березня Рада відмовилася прийняти його в цілому — за це проголосувало лише 212 депутатів. У той же час мінімально необхідною кількістю у 226 голосів парламент погодився все ж таки направити документ на повторне друге читання.

Стефанчук виступав за те, щоб його законопроєкт було повторно розглянуто саме в період дії зимового часу, маючи на увазі бажання уникнути колізії навколо необхідності повернення до цього часу, оскільки про таке повернення буквально у документі не йдеться.