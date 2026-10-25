Тотальне знищення: Росія за добу атакувала торговельні центри мережі "Епіцентр" у чотирьох містах

Компанія "Епіцентр" офіційно заявила про тотальне знищення мережі після того, як російські війська менш ніж за добу атакували її торговельні центри у Харкові, Запоріжжі, Вінниці та Полтаві. Унаслідок ворожих ударів та масштабних пожеж у цих містах є постраждалі серед цивільних і рятувальників.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба "Епіцентру".

"Харків, Запоріжжя, Вінниця, Полтава. Знову менш ніж за добу", — йдеться у дописі компанії у Facebook.

В Епіцентрі назвали удари "тотальним знищенням мережі".

25 жовтня російські окупанти атакували ТЦ "Епіцентр" у Полтаві, повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"Ворог атакував ТЦ "Епіцентр" у Полтаві. Виникла пожежа. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. Ліквідація наслідків атаки триває. Попередньо, травми отримала 52-річна жінка", – повідомив він.

Російські війська у неділю, 25 жовтня, атакували торговельний обʼєкт у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа, повідомив голова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. Інформації про постраждалих немає, зазначив Федоров. Рятувальники локалізували пожежу, що виникла після удару.

Також російські війська завдали удару по торговельному центру "Епіцентр" в Основ’янському районі Харкова. Будівля, яка раніше вже зазнавала пошкоджень унаслідок російських атак, була знищена.

Що відомо про атаки на "Епіцентри"

Війська РФ систематично атакують ТЦ "Епіцентр" та інші цивільні торговельні центри в Україні.

У ніч проти 22 жовтня 2026 року внаслідок російського балістичного удару по Києву знищено гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній в Оболонському районі столиці.

Ввечері 20 жовтня ворог атакував торговельний центр у Первомайську на Миколаївщині, а в ніч на 21 жовтня поцілив по об'єкту в Умані Черкаської області.

20 жовтня російський дрон атакував будівлю торгового центру "Епіцентр" у Дубно Рівненської області.

Цієї ж ночі російська армія пошкодила складські приміщення компанії в Ковелі Волинської області.

13 жовтня російські війська атакували десять разів логістичний розподільчий центр компанії "Епіцентр" у Хмельницькому. Через обстріл знищено близько 85% товарів, які зберігалися на складі. Загиблих і травмованих немає.

12 жовтня російські війська влучили в "Епіцентр" у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки загорівся один із поверхів будівлі. Це перший об'єкт мережі в місті, який працює вже 19 років.

9 жовтня російські війська вночі завдали удару по торговельному центру "Епіцентр" біля Чернігова. У центральній частині будівлі спалахнула пожежа.