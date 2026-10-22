Росія знищила "Епіцентр" на Почайній у Києві: у торговельний центр влучила балістична ракета (ФОТО, ВІДЕО)

У ніч проти 22 жовтня 2026 року внаслідок російського балістичного удару по Києву знищено гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній в Оболонському районі столиці.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією, у торговельний заклад влучила балістична ракета.

Фото: Yan Dobronosov

Фото: Yan Dobronosov

ЗМІ також повідомляють про пожежу на розташованому поруч вантажному відділенні пошти.

Деталі щодо масштабів руйнувань гіпермаркету та постраждалих унаслідок влучання уточнюються. Відомо, що атака супроводжувалася пожежею на сусідньому поштовому відділенні, куди надходять вантажі.

Також відомо про пожежу в іншому торговельному центрі на Оболоні. Попередньо, удару зазнав і торговельний центр Retail Park, що також розташований на Почайній. Інформація про масштаби його пошкоджень наразі уточнюється.

Що відомо про атаки на "Епіцентри"

Війська РФ систематично атакують ТЦ Епіцентр та інші цивільні торговельні центри в Україні.

Ввечері 20 жовтня ворог атакував торговельний центр у Первомайську на Миколаївщині, а в ніч на 21 жовтня поцілив по об'єкту в Умані Черкаської області.

20 жовтня російський дрон атакував будівлю торгового центру "Епіцентр" у Дубно Рівненської області.

Цієї ж ночі російська армія пошкодила складські приміщення компанії в Ковелі Волинської області.

13 жовтня російські війська атакували десять разів логістичний розподільчий центр компанії "Епіцентр" у Хмельницькому. Через обстріл знищено близько 85% товарів, які зберігалися на складі. Загиблих і травмованих немає.

12 жовтня російські війська влучили в "Епіцентр" у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки загорівся один із поверхів будівлі. Це перший об'єкт мережі в місті, який працює вже 19 років.

9 жовтня російські війська вночі завдали удару по торговельному центру "Епіцентр" біля Чернігова. У центральній частині будівлі спалахнула пожежа.