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Россия уничтожила "Эпицентр" на Почайной в Киеве: в торговый центр попала баллистическая ракета (ФОТО, ВИДЕО)

Россия уничтожила "Эпицентр" на Почайной в Киеве
Россия уничтожила "Эпицентр" на Почайне в Киеве. Фото: Yan Dobronosov

В ночь на 22 октября 2026 года в результате российского баллистического удара по Киеву уничтожен гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Оболонском районе столицы.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, в торговое заведение попала баллистическая ракета.

Фото 2 — Россия уничтожила "Эпицентр" на Почайной в Киеве: в торговый центр попала баллистическая ракета (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Yan Dobronosov
Фото 3 — Россия уничтожила "Эпицентр" на Почайной в Киеве: в торговый центр попала баллистическая ракета (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: Yan Dobronosov

СМИ также сообщают о пожаре на расположенном рядом грузовом отделении почты.

Детали о масштабах разрушений гипермаркета и пострадавших в результате попадания уточняются. Известно, что атака сопровождалась пожаром на соседнем почтовом отделении, куда поступают грузы.

Также известно о пожаре в другом торговом центре на Оболони. Предварительно удар потерпел и торговый центр Retail Park, также расположенный на Почайной. Информация о масштабах его повреждений уточняется.

Что известно об атаках на "Эпицентры"

Войска РФ систематически атакуют ТЦ "Эпицентр" и другие гражданские торговые центры в Украине.

Вечером 20 октября враг атаковал торговый центр в Первомайске Николаевской области, а в ночь на 21 октября попал по объекту в Умани Черкасской области.

20 октября российский дрон атаковал здание торгового центра "Эпицентр" в Дубно Ровенской области.

  Этой же ночью российская армия повредила складские помещения компании в Ковеле Волынской области.

13 октября российские войска атаковали десять раз логистический распределительный центр компании "Эпицентр" в Хмельницком. Из-за обстрела уничтожено около 85% хранившихся на складе товаров. Погибших и травмированных нет.

12 октября российские войска попали в "Эпицентр" в Днепре. В результате вражеской атаки загорелся один из этажей здания. Это первый объект сети в городе, работающий уже 19 лет.

9 октября российские войска ночью нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" возле Чернигова. В центральной части здания вспыхнул пожар.

Автор:
Светлана Манько

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