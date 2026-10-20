В результате атаки дронов повреждены складские помещения "Эпицентра" на Волыни

Российские войска атаковали дронами объекты электроэнергетики и гражданскую инфраструктуру Волынской области. В Ковеле повреждена частная СТО, автостоянка грузовиков с полуприцепами и складские помещения "Эпицентра".

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Роман Романюк.

Он рассказал, что фактически каждый час враг направлял на область реактивные БПЛА типа "Шахед".

По словам Романюка, больше всего атак этой ночью подвергся Ковель. Там повреждена частная станция технического обслуживания, автостоянка грузовых автомобилей с полуприцепами, а также складские помещения на территории "Эпицентра".

"Самое главное - несмотря на очередную тяжелую ночь, на Волыни нет погибших и травмированных", - подчеркнул глава ОВА.

Он также сообщил, что по состоянию на 9.00 вторника почти вся область со светом. Без электроэнергии остаются всего несколько населенных пунктов Луцкого района.

Напомним, 13 октября российские войска атаковали десять раз логистический распределительный центр компании "Эпицентр" в Хмельницком. Из-за обстрела уничтожено около 85% хранившихся на складе товаров. Погибших и травмированных нет.