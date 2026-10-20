UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,00

+0,14

EUR

50,53

+0,03

Наличный курс:

USD

45,22

45,06

EUR

51,00

50,80

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

В результате атаки дронов повреждены складские помещения "Эпицентра" на Волыни

атака
Ликвидация последствий русской атаки. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области

Российские войска атаковали дронами объекты электроэнергетики и гражданскую инфраструктуру Волынской области. В Ковеле повреждена частная СТО, автостоянка грузовиков с полуприцепами и складские помещения "Эпицентра".

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Роман Романюк.

Он рассказал, что фактически каждый час враг направлял на область реактивные БПЛА типа "Шахед".

По словам Романюка, больше всего атак этой ночью подвергся Ковель. Там повреждена частная станция технического обслуживания, автостоянка грузовых автомобилей с полуприцепами, а также складские помещения на территории "Эпицентра".

"Самое главное - несмотря на очередную тяжелую ночь, на Волыни нет погибших и травмированных", - подчеркнул глава ОВА.

Он также сообщил, что по состоянию на 9.00 вторника почти вся область со светом. Без электроэнергии остаются всего несколько населенных пунктов Луцкого района.

Напомним, 13 октября российские войска атаковали десять раз логистический распределительный центр компании "Эпицентр" в Хмельницком. Из-за обстрела уничтожено около 85% хранившихся на складе товаров. Погибших и травмированных нет.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности