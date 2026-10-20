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Внаслідок атаки дронів пошкоджені складські приміщення "Епіцентру" на Волині

атака
Ліквідація наслідків російської атаки. Фото: Головне управління ДСНС України у Волинській області

Російські війська атакували дронами об'єкти електроенергетики та цивільну інфраструктуру Волинської області. У Ковелі пошкоджено приватну СТО, автостоянку вантажівок із напівпричепами та складські приміщення "Епіцентру".

Як пише Dilo, про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

Він розповів, що фактично щогодини ворог спрямовував на область реактивні БпЛА типу "Шахед". 

За словами Романюка, найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель. Там пошкоджено приватну станцію технічного обслуговування, автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами, а також складські приміщення на території "Епіцентру".

"Найголовніше – попри чергову важку ніч, на Волині немає загиблих і травмованих", –підкреслив очільник ОВА.

Він також повідомив, що станом на 9:00 вівторка майже вся область зі світлом. Без електроенергії залишаються лише декілька населених пунктів Луцького району.

Нагадаємо, 13 жовтня російські війська атакували десять разів логістичний розподільчий центр компанії "Епіцентр" у Хмельницькому. Через обстріл знищено близько 85% товарів, які зберігалися на складі. Загиблих і травмованих немає.

Автор:
Світлана Манько

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