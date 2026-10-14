Росія знищила останній в Україні великий логістичний комплекс "Епіцентру" (ФОТО)

Протягом дня 13 жовтня російські війська атакували десять разів логістичний розподільчий центр компанії «Епіцентр» у Хмельницькому. Через обстріл знищено близько 85% товарів, які зберігалися на складі. Загиблих і травмованих немає.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії на своїй сторінці у Facebook.

Там зазначили, що протягом 13 жовтня російські війська атакували об'єкт десять разів, через що на його території виникли п'ять масштабних пожеж.

"Врешті ворогу вдалося досягнути свого - вогонь знищив близько 85% товарів, які зберігалися всередині. Біля трьох десятків дронів у небі, не давали погасити пожежу", - розповіли в "Епіцентрі".

Вогонь знищив близько 85% товарів, які зберігалися всередині. Фото: Епіцентр

Там додали, що логістичний центр у Хмельницькому був фактично останнім великим складським комплексом компанії, який залишався неушкодженим після знищення двох інших логістичних центрів у Києві та Київській області.

В компанії уточнили, що зі складу в Хмельницькому товари доправляли до торговельних центрів мережі. Атака завдала значних збитків, зокрема через знищення товарів і порушення логістичних процесів.

Вогонь знищив близько 85% товарів, які зберігалися всередині. Фото: Епіцентр

В "Епіцентрі" повідомили, що працівники не постраждали.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу Києва 5 серпня росіяни знищили два логістичних центри "Епіцентру", там загинув один співробітник компанії.

На тлі цього у компанії заявиляли, що зупиняють виробництво на заводі Epicentr Ceramic Corporation і переносять виробництво на два підприємства компанії за кордоном, щоб не допустити дефіциту продукції.

Що відомо про атаки на "Епіцентри"

Війська РФ систематично атакують ТЦ Епіцентр та інші цивільні торговельні центри в Україні.

12 жовтня російські війська влучили в "Епіцентр" у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки загорівся один із поверхів будівлі. Це перший об'єкт мережі в місті, який працює вже 19 років.

9 жовтня російські війська вночі завдали удару по торговельному центру "Епіцентр" біля Чернігова. У центральній частині будівлі спалахнула пожежа.

Російська армія ввечері 4 вересня і вночі 5 вересня завдала ударів реактивними дронами по торговельному центру"Епіцентр" у Миколаєві, постраждали дві людини.