- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google
Росія знищила останній в Україні великий логістичний комплекс "Епіцентру" (ФОТО)
Протягом дня 13 жовтня російські війська атакували десять разів логістичний розподільчий центр компанії «Епіцентр» у Хмельницькому. Через обстріл знищено близько 85% товарів, які зберігалися на складі. Загиблих і травмованих немає.
Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії на своїй сторінці у Facebook.
Там зазначили, що протягом 13 жовтня російські війська атакували об'єкт десять разів, через що на його території виникли п'ять масштабних пожеж.
"Врешті ворогу вдалося досягнути свого - вогонь знищив близько 85% товарів, які зберігалися всередині. Біля трьох десятків дронів у небі, не давали погасити пожежу", - розповіли в "Епіцентрі".
Там додали, що логістичний центр у Хмельницькому був фактично останнім великим складським комплексом компанії, який залишався неушкодженим після знищення двох інших логістичних центрів у Києві та Київській області.
В компанії уточнили, що зі складу в Хмельницькому товари доправляли до торговельних центрів мережі. Атака завдала значних збитків, зокрема через знищення товарів і порушення логістичних процесів.
В "Епіцентрі" повідомили, що працівники не постраждали.
Нагадаємо, під час масованого обстрілу Києва 5 серпня росіяни знищили два логістичних центри "Епіцентру", там загинув один співробітник компанії.
На тлі цього у компанії заявиляли, що зупиняють виробництво на заводі Epicentr Ceramic Corporation і переносять виробництво на два підприємства компанії за кордоном, щоб не допустити дефіциту продукції.
Що відомо про атаки на "Епіцентри"
Війська РФ систематично атакують ТЦ Епіцентр та інші цивільні торговельні центри в Україні.
12 жовтня російські війська влучили в "Епіцентр" у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки загорівся один із поверхів будівлі. Це перший об'єкт мережі в місті, який працює вже 19 років.
9 жовтня російські війська вночі завдали удару по торговельному центру "Епіцентр" біля Чернігова. У центральній частині будівлі спалахнула пожежа.
Російська армія ввечері 4 вересня і вночі 5 вересня завдала ударів реактивними дронами по торговельному центру"Епіцентр" у Миколаєві, постраждали дві людини.