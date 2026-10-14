Россия уничтожила последний в Украине крупный логистический комплекс "Эпицентра" (ФОТО)

В течение дня 13 октября российские войска атаковали десять раз логистический распределительный центр компании "Эпицентр" в Хмельницком. Из-за обстрела уничтожено около 85% хранившихся на складе товаров. Погибших и травмированных нет.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

Там отметили, что 13 октября российские войска атаковали объект десять раз, из-за чего на его территории возникли пять масштабных пожаров.

"В конце концов врагу удалось достичь своего - огонь уничтожил около 85% хранившихся внутри товаров. Около трех десятков дронов в небе, не давали погасить пожар", - рассказали в "Эпицентре".

Огонь уничтожил около 85% хранившихся внутри товаров. Фото: Эпицентр

Там добавили, что логистический центр в Хмельницком был последним крупным складским комплексом компании, который оставался невредимым после уничтожения двух других логистических центров в Киеве и Киевской области.

В компании уточнили, что со склада в Хмельницком товары доставляли в торговые центры сети. Атака нанесла значительный ущерб, в частности из-за уничтожения товаров и нарушения логистических процессов.

Огонь уничтожил около 85% хранившихся внутри товаров. Фото: Эпицентр

В "Эпицентре" сообщили, что работники не пострадали.

Напомним, во время массированного обстрела Киева 5 августа россияне уничтожили два логистических центра "Эпицентра", там погиб один сотрудник компании.

На фоне этого в компании заявили, что останавливают производство на заводе Epicentr Ceramic Corporation и переносят производство на два предприятия за рубежом, чтобы не допустить дефицита продукции.

Что известно об атаках на "Эпицентры"

Войска РФ систематически атакуют ТЦ "Эпицентр" и другие гражданские торговые центры в Украине.

12 октября российские войска попали в "Эпицентр" в Днепре. В результате вражеской атаки загорелся один из этажей здания. Это первый объект сети в городе, работающий уже 19 лет.

9 октября российские войска ночью нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" возле Чернигова. В центральной части здания вспыхнул пожар.

Российская армия вечером 4 сентября и ночью 5 сентября нанесла удары реактивными дронами по торговому центру "Эпицентр" в Николаеве, пострадали два человека.