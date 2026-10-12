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Росіяни вдарили по “Епіцентру” у Дніпрі: спалахнула пожежа у торговельному центрі (ФОТО)

торговельний центр “Епіцентр”
Під удар окупантів потрапив торговельний центр “Епіцентр”

Російська армія завдала удару по торговельному центру мережі “Епіцентр” у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки загорівся один із поверхів будівлі.

Як пише Dilo, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, окупанти здійснили удар по Дніпровському району міста, внаслідок чого спалахнула пожежа на одному з поверхів торговельного центру.

Допис очільника ОВА супроводжують світлини з місця події: на пошкодженій будівлі помітна назва торговельного центру — "Епіцентр".

Наразі профільні служби уточнюють дані щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань.

Фото 2 — Росіяни вдарили по “Епіцентру” у Дніпрі: спалахнула пожежа у торговельному центрі (ФОТО)
Фото: Дніпропетровської ОВА
Фото 3 — Росіяни вдарили по “Епіцентру” у Дніпрі: спалахнула пожежа у торговельному центрі (ФОТО)
Фото: Дніпропетровської ОВА

Нагадаємо, 9 жовтня російські війська вночі завдали удару по торговельному центру "Епіцентр" біля Чернігова. У центральній частині будівлі спалахнула пожежа.

Ввечері 4 вересня і вночі 5 вересня РФ завдала ударів реактивними дронами по торговельному центру "Епіцентр" у Миколаєві, постраждали дві людини.

Також російські війська завдали удару по території торговельного центру "Епіцентр" у Запоріжжі 28 серпня, внаслідок чого будівля зазнала пошкоджень.

Автор:
Тетяна Бесараб

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