Россия атаковала торговые центры сети "Эпицентр" в двух областях: ранены

Российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре сети "Эпицентр". Вечером 20 октября враг атаковал торговый центр в Первомайске Николаевской области, а ночью на 21 октября попал по объекту в Умани Черкасской области.

Как пишет Dilo, об этом сообщили руководители соответствующих областных военных администраций.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что в Умани вражеские дроны попали непосредственно по зданию гипермаркета и его прилегающей территории, в результате чего возник пожар.

Фото: Черкасская ОВА

Тем временем в Первомайске в результате атаки на ТЦ "Эпицентр" пострадали восемь человек. По словам главы Николаевской ОВА Георгия Решетилова, двух женщин госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"В результате атаки в Первомайске повреждено здание торгового центра "Эпицентр". Пострадали восемь человек: пять женщин в возрасте от 28 до 56 лет и три мужчины в возрасте от 23 до 43 лет. Две женщины госпитализированы, их состояние - средней тяжести. Другие пострадавшие получили медицинскую помощь", - отметил он.

Фото: Николаевская ОВА

Отметим, что за последние несколько дней враг атаковал четыре объекта компании . Ранее враг атаковал "Эпицентр" в Дубно на Ровенщине, а 19 октября реактивный БпЛА типа "шахед" нанес удар по территории и складским помещениям компании в Ковеле на Волыни.

13 октября российские войска атаковали десять раз логистический распределительный центр компании "Эпицентр" в Хмельницком. Из-за обстрела уничтожено около 85% хранившихся на складе товаров.

Также 12 октября российские войска попали в "Эпицентр" в Днепре. В результате вражеской атаки загорелся один из этажей здания. Это первый объект сети в городе, работающий уже 19 лет.