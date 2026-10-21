Росія атакувала торговельні центри мережі "Епіцентр" у двох областях: є поранені

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі мережі "Епіцентр". Ввечері 20 жовтня ворог атакував торговельний центр у Первомайську на Миколаївщині, а вніч на 21 жовтня поцілив по об'єкту в Умані Черкаської області.

Як пише Dilo, про це повідомили очільники відповідних обласних військових адміністрацій.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що в Умані ворожі дрони поцілили безпосередньо по будівлі гіпермаркету та його прилеглій території, внаслідок чого виникла пожежа.

Фото: Черкаська ОВА

Тим часом у Первомайську внаслідок атаки на ТЦ "Епіцентр" постраждали восьмеро людей. За словами голови Миколаївської ОВА Георгія Решетілова, двох жінок госпіталізували у стані середньої тяжкості.

"Внаслідок атаки у Первомайську пошкоджено будівлю торговельного центру "Епіцентр". Постраждало восьмеро людей: п’ять жінок віком від 28 до 56 років і троє чоловіків віком від 23 до 43 років. Двох жінок госпіталізовано, їхній стан – середньої тяжкості. Інші постраждалі отримали медичну допомогу та надалі лікуватимуться амбулаторно", - наголосив він.

Фото: Миколаївська ОВА

Зазначимо, що за останні кілька днів ворог атакував чотири обʼєкти компанії. Раніше ворог атакував "Епіцентр" у Дубно на Рівненщині, а 19 жовтня реактивний БпЛА типу "шахед" завдав удару по території та складських приміщеннях компанії у Ковелі на Волині.

13 жовтня російські війська атакували десять разів логістичний розподільчий центр компанії "Епіцентр" у Хмельницькому. Через обстріл знищено близько 85% товарів, які зберігалися на складі.

Також 12 жовтня російські війська влучили в "Епіцентр" у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки загорівся один із поверхів будівлі. Це перший об'єкт мережі в місті, який працює вже 19 років.