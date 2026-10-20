RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,00

+0,14

EUR

50,53

+0,03

Готівковий курс:

USD

45,22

45,06

EUR

51,00

50,80

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Дрон атакував торговий центр "Епіцентр" у Дубно на Рівненщині

"Епіцентр" зазнав чергового удару
"Епіцентр" зазнав чергового удару. Фото: epicentr-k

20 жовтня російський дрон атакував будівлю торгового центру "Епіцентр" у Дубно Рівненської області.

Як повідомляє Dilo, про це пише Українська Рада Торгових Центрів (УРТЦ). 

Згідно з опублікованими у мережі відеоматеріалами, зафіксовано пошкодження даху торгового центру. Також вибуховою хвилею вибило вікна у сусідньому багатоквартирному будинку.  

 За оперативною інформацією, у Дубно обійшлося без загиблих. Інформація щодо поранених безпосередньо на об'єкті уточнюється.

Атака на торговельний центр у Дубно стала продовженням цілеспрямованих ударів по цивільній та логістичній інфраструктурі мережі "Епіцентр". Зокрема, цієї ж ночі російська армія пошкодила складські приміщення компанії в Ковелі Волинської області.

13 жовтня російські війська атакували десять разів логістичний розподільчий центр компанії "Епіцентр" у Хмельницькому. Через обстріл знищено близько 85% товарів, які зберігалися на складі. Загиблих і травмованих немає.

Що відомо про атаки на "Епіцентри"

Війська РФ систематично атакують ТЦ Епіцентр та інші цивільні торговельні центри в Україні.

12 жовтня російські війська влучили в "Епіцентр" у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки загорівся один із поверхів будівлі. Це перший об'єкт мережі в місті, який працює вже 19 років.

9 жовтня російські війська вночі завдали удару по торговельному центру "Епіцентр" біля Чернігова. У центральній частині будівлі спалахнула пожежа.

Російська армія ввечері 4 вересня і вночі 5 вересня завдала ударів реактивними дронами по торговельному центру"Епіцентр" у Миколаєві, постраждали дві людини.

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності