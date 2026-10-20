Дрон атакував торговий центр "Епіцентр" у Дубно на Рівненщині

20 жовтня російський дрон атакував будівлю торгового центру "Епіцентр" у Дубно Рівненської області.

Як повідомляє Dilo, про це пише Українська Рада Торгових Центрів (УРТЦ).

Згідно з опублікованими у мережі відеоматеріалами, зафіксовано пошкодження даху торгового центру. Також вибуховою хвилею вибило вікна у сусідньому багатоквартирному будинку.

За оперативною інформацією, у Дубно обійшлося без загиблих. Інформація щодо поранених безпосередньо на об'єкті уточнюється.

Атака на торговельний центр у Дубно стала продовженням цілеспрямованих ударів по цивільній та логістичній інфраструктурі мережі "Епіцентр". Зокрема, цієї ж ночі російська армія пошкодила складські приміщення компанії в Ковелі Волинської області.

13 жовтня російські війська атакували десять разів логістичний розподільчий центр компанії "Епіцентр" у Хмельницькому. Через обстріл знищено близько 85% товарів, які зберігалися на складі. Загиблих і травмованих немає.

Що відомо про атаки на "Епіцентри"

Війська РФ систематично атакують ТЦ Епіцентр та інші цивільні торговельні центри в Україні.

12 жовтня російські війська влучили в "Епіцентр" у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки загорівся один із поверхів будівлі. Це перший об'єкт мережі в місті, який працює вже 19 років.

9 жовтня російські війська вночі завдали удару по торговельному центру "Епіцентр" біля Чернігова. У центральній частині будівлі спалахнула пожежа.

Російська армія ввечері 4 вересня і вночі 5 вересня завдала ударів реактивними дронами по торговельному центру"Епіцентр" у Миколаєві, постраждали дві людини.