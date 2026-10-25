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Россия уничтожила последний торговый центр "Эпицентр" в Харькове (ФОТО)

Последствия российского удара по Харькову
Последствия русского удара по Харькову. Фото: Харьковская ОВА

Российские войска нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" в Основянском районе Харькова. Здание, ранее уже терпевшее повреждения вследствие российских атак, было уничтожено.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Там отметили, что россияне атаковали дронами торговый центр в Основянском районе и гражданское предприятие в Индустриальном районе. Там загорелись пожары, пострадал один человек.

Во время ликвидации последствий обстрелов россияне нанесли повторный удар по месту работы подразделений ГСЧС, в результате чего пострадали спасатели, уничтожена пожарная автоцистерна.

В торговом центре возник масштабный пожар — еще один спасатель травмировался во время его ликвидации.

По данным соцсетей и судя по опубликованным фото, в результате вечерних обстрелов сгорел торговый гипермаркет "Эпицентр" в Основянском районе Харькова.

Фото 2 — Россия уничтожила последний торговый центр "Эпицентр" в Харькове (ФОТО)
Фото 3 — Россия уничтожила последний торговый центр "Эпицентр" в Харькове (ФОТО)
Фото 4 — Россия уничтожила последний торговый центр "Эпицентр" в Харькове (ФОТО)

Этот торговый объект оставался единственным действующим гипермаркетом сети в Харькове после того, как другие магазины (в частности, на Салтовке) были разрушены ранее. Россия методично пыталась уничтожить эту локацию, начиная с августа 2026 года.

Что известно об атаках на "Эпицентры"

Войска РФ систематически атакуют ТЦ "Эпицентр" и другие гражданские торговые центры в Украине.

В ночь на 22 октября 2026 года в результате российского баллистического удара по Киеву уничтожен гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Оболонском районе столицы.

Вечером 20 октября враг атаковал торговый центр в Первомайске Николаевской области, а в ночь на 21 октября попал по объекту в Умани Черкасской области.

20 октября российский дрон атаковал здание торгового центра "Эпицентр" в Дубно Ровенской области.

  Этой же ночью российская армия повредила складские помещения компании в Ковеле Волынской области.

13 октября российские войска атаковали десять раз логистический распределительный центр компании "Эпицентр" в Хмельницком. Из-за обстрела уничтожено около 85% хранившихся на складе товаров. Погибших и травмированных нет.

12 октября российские войска попали в "Эпицентр" в Днепре. В результате вражеской атаки загорелся один из этажей здания. Это первый объект сети в городе, работающий уже 19 лет.

9 октября российские войска ночью нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" возле Чернигова. В центральной части здания вспыхнул пожар.

Автор:
Светлана Манько

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