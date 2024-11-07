У 2024 році "Агенція оборонних закупівель" законтрактувала понад 11 000 засобів РЕБ

Починаючи з січня 2024 року "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України (АОЗ) уклала контракти на постачання більш ніж 11 000 засобів радіоелектронної боротьби загальною вартістю понад 6 мільярдів гривень. Більшість систем вже передані до ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Згідно з повідомленням, лише у вересні-жовтні було законтрактовано кілька тисяч засобів РЕБ на суму понад 1 мільярд гривень. Це переважно портативні системи ближньої дії, якими можна оснащувати автомобілі та техніку, щоб захистити екіпажі від ворожих FPV-дронів.

Також їх можна використовувати на позиціях для виявлення і подавлення каналів керування дронами. Крім того, закуплені окремі засоби РЕБ тактичного застосування.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зауважив, що закупівля державою понад 11 000 засобів РЕБ від початку року дозволяє ЗСУ значно ефективніше налагодити протидію ворожим дронам та берегти життя українських військових. Крім того, більшість закуплених засобів РЕБ вироблені в Україні, що сприяє розвитку національного виробництва та посилює військово-технічну незалежність України в довгостроковій перспективі.

Також повідомляється, що якщо засоби РЕБ закуповуються за кордоном, то контракти укладаються напряму з іноземними виробниками. Це дозволяє заощадити кошти та відповідає політиці АОЗ щодо зменшення кількості посередників.

В пріоритеті - якнайшвидше закриття потреб ЗСУ

В свою чергу директорка Агенції Марина Безрукова наголосила, що пріоритетом залишається якнайшвидше закриття нагальних потреб ЗСУ.

"Нещодавні контракти, укладені у вересні та жовтні на 1 мільярд гривень, передбачають оперативні поставки, частину з яких вже виконано", — зазначила Безрукова.

Додамо, що від початку 2024 року АОЗ також законтрактувала понад 400 тисяч БпЛА всіх видів - від маленьких FPV до діпстрайків, які вражають цілі глибоко в тилу ворога. За невеликими винятками, це все дрони українського виробництва.

Нагадаємо, з січня 2024 року АОЗ стала єдиним закупівельником озброєння для ЗСУ. Наразі бюджет агенції становить 7,8 млрд доларів, а майже 60% поставок забезпечують українські виробники.