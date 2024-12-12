Для бизнеса создали официальный видеогайд, как стать поставщиком для ВСУ: где смотреть

Государственный оператор тыла (ГОТ) создал для украинских предпринимателей, желающих быть привлеченными к обеспечению армии, пошаговые разъяснения всех этапов этого процесса. Об этом сообщают Министерство обороны и Министерство экономики.

В рамках образовательного сериала эксперты ГОТ, системы публичных закупок Prozorro и обоих министерств объясняют, как работают оборонные закупки, что нужно для участия в тендерах, как подготовить документы, выполнить контракт и обеспечить качество продукции. Он уже доступен на платформе "Дія.Освіта" и вскоре запустится на портале "Дія.Бізнес".

"Наша цель – создать прозрачный и понятный процесс государственных закупок, чтобы у каждого украинского предпринимателя была возможность поддержать армию. Этот сериал – это конкретный шаг к увеличению качественных поставок для ВСУ, а также к укреплению экономики Украины", – отметил министр обороны Рустем Умеров.

Это первый подобный в Украине материал, призванный сделать рынок оборонных закупок открытым и доступным для украинского бизнеса. Он призван помочь компаниям стать частью национальной обороны, расширить рынки сбыта и внести практический вклад в укрепление Украины.

В 2024 году к закупкам Вооруженных сил Украины присоединились уже 45 новых поставщиков, а в общей сложности контрагентами ГОТ являются более 150 украинских компаний. Впрочем, власти стремятся это количество увеличить еще.

"Правительство стремится привлечь к тыловым закупкам больше украинских предприятий, ведь это открывает новые возможности для бизнеса. Сегодня 80% компаний, поставляющих для ВСУ, работают в Украине и обеспечивают работой наших людей. Важно, что около 40% стоимости украинской продукции возвращается в бюджет и идет в поддержку безопасности и обороны", – отметила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

Гид создан ГОТ в сотрудничестве с Минобороны, Министерством цифровой трансформации, Офисом по развитию предпринимательства и экспорта, платформой "Сделано в Украине", Prozorro и при поддержке проекта специального советника по обороне Великобритании.

Он состоит из девяти серий, охватывающих все аспекты сотрудничества бизнеса с ВСУ – от регистрации в Prozorro до выполнения контрактов. Ключевые темы курса:

как работает система оборонных закупок в Украине; какие требования предъявляются к поставщикам; как правильно подготовить документы; как работать с Prozorro; как контролируется качество снабжения ВСУ.

"Сериал станет практической инструкцией, которая поможет не только понять, как проходят оборонные закупки — от поиска запросов и подготовки к заключению договора и доставки, но и предоставит возможность предпринимательству развиваться и стать частью мощных изменений в стране", — подчеркнул директор Офиса по развитию предпринимательства и экспорта Андрей Ремизов.

Материалы созданы для владельцев как малого, так и среднего и крупного бизнеса, имеющих возможность поставлять продукцию для ВСУ – от одежды и продуктов до горючего и снаряжения. Он также будет полезен новичкам, которые только планируют начинать дело в этой сфере, и общественным организациям, осуществляющим контроль закупок.

Напомним, что согласно последним данным, в течение текущего года ГОТ, выступающий закупочным агентством Миниобороны, объявил закупку товаров для ВСУ на общую сумму 92 миллиарда гривен, а фактически купил их за 75 миллиардов. Таким образом было сэкономлено 17 миллиардов гривен.