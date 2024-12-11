С начала года Минобороны сэкономило 17 млрд грн на закупках для ВСУ

Государственный оператор тыла, закупочное агентство Министерства обороны Украины, в 2024 году разместил лоты на закупку необходимых товаров для Вооруженных сил Украины на общую сумму 92 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В результате открытых торгов эти товары были приобретены за 75 млрд. грн., что позволило сэкономить 17 млрд. грн.

Благодаря эффективному управлению бюджетом удалось удовлетворить дополнительные нужды военных.

В частности, сэкономленные средства направили на:

закупку топлива, смазочных масел и жидкостей;

централизованную закупку топливных талонов (впервые в истории);

суточные полевые наборы продуктов;

средства защиты для военных, в том числе бронежилеты и шлемы.

"Для Минобороны важно правильно использовать бюджет. Эти средства должны работать на Вооруженные силы Украины. Поэтому вместе с Государственным оператором тыла направляем сэкономленные средства на неотложные нужды военных", — подчеркнул заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Эти результаты подтверждают эффективность реформ в системе закупок Минобороны и направленность на удовлетворение важнейших потребностей армии.

"Каждая сэкономленная гривна – это шаг к более эффективному обеспечению наших военных. Экономия становится возможной только при соблюдении самых высоких антикоррупционных стандартов на каждом этапе работы", – добавил генеральный директор Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов.

Государственный оператор тыла Минобороны продолжает выполнять свою миссию, обеспечивая военных всем необходимым, сохраняя прозрачность и добродетель процессов.

Напомним, по состоянию на ноябрь ГОТ сэкономил 16,7 млрд грн на закупках тылового обеспечения за десять месяцев 2024 года. Экономия стала возможна благодаря высокой конкуренции на торгах, организованных через систему Prozorro. В среднем в тендерах участвовало 4,2 контрагента.

Наибольшая конкуренция наблюдалась в сегменте закупок вещевого имущества – здесь среднее количество участников достигло 5,4 компаний на тендер. Продовольственное обеспечение имело 3,7 участников на тендер, а на закупки горюче-смазочных материалов приходилось 2,3 участника.