З початку року Міноборони заощадило 17 млрд грн на закупівлях для ЗСУ

Державний оператор тилу, закупівельна агенція Міністерства оборони України, у 2024 році розмістив лоти на закупівлю необхідних товарів для Збройних сил України на загальну суму 92 млрд грн.

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Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У результаті відкритих торгів ці товари були придбані за 75 млрд грн, що дозволило заощадити 17 млрд грн.

Завдяки ефективному управлінню бюджетом вдалося задовольнити додаткові потреби військових.

Зокрема, заощаджені кошти спрямували на:

закупівлю палива, мастил та рідин;

централізовану закупівлю паливних талонів (вперше в історії);

добові польові набори продуктів;

засоби захисту для військових, зокрема бронежилети та шоломи.

"Для Міноборони важливо правильно використовувати бюджет. Ці кошти повинні працювати на Збройні сили України. Тому разом із Державним оператором тилу спрямовуємо зекономлені кошти на нагальні потреби військових", – наголосив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Ці результати підтверджують ефективність реформ у системі закупівель Міноборони та спрямованість на задоволення найважливіших потреб армії.

"Кожна зекономлена гривня – це крок до ефективнішого забезпечення наших військових. Економія стає можливою лише за дотримання найвищих антикорупційних стандартів на кожному етапі роботи", – додав генеральний директор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов.

Державний оператор тилу Міноборони продовжує виконувати свою місію, забезпечуючи військових всім необхідним, зберігаючи прозорість і доброчесність процесів.

Нагадаємо, станом на листопад, ДОТ зекономив 16,7 млрд грн на закупівлях тилового забезпечення за десять місяців 2024 року. Економія стала можливою завдяки високій конкуренції на торгах, організованих через систему Prozorro. В середньому в тендерах брали участь 4,2 контрагенти.

Найбільша конкуренція спостерігалася в сегменті закупівель речового майна — тут середня кількість учасників досягла 5,4 компаній на тендер. Продовольче забезпечення мало 3,7 учасників на тендер, а на закупівлі пально-мастильних матеріалів припадало 2,3 учасника.