З початку року ДОТ зекономив на тендерах для ЗСУ 16,7 млрд гривень

Закупівельна агенція Міністерства оборони України Державний оператор тилу зекономила 16,7 млрд грн на закупівлях тилового забезпечення за десять місяців 2024 року.

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Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

Основна частина економії припала на три основні напрями: продовольство, пальне та речове майно. На продовольчих контрактах зекономлено 7 млрд грн, на пальному — 6 млрд грн, а на закупівлі речового майна — 3,7 млрд грн.

Економія стала можливою завдяки високій конкуренції на торгах, організованих через систему Prozorro. В середньому в тендерах брали участь 4,2 контрагенти.

Де спостерігалася найбільша конкуренція

Найбільша конкуренція спостерігалася в сегменті закупівель речового майна — тут середня кількість учасників досягла 5,4 компаній на тендер. Продовольче забезпечення мало 3,7 учасників на тендер, а на закупівлі пально-мастильних матеріалів припадало 2,3 учасника.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков підкреслив, що пріоритетом є прозорість і ефективність закупівель. Він зазначив, що завдяки високій конкуренції вдалося досягти значної економії, зокрема залучено 45 нових постачальників речового майна.

Міністерство оборони України запевнило, що подальші зусилля будуть спрямовані на підвищення прозорості та ефективності закупівель для повноцінного забезпечення потреб Збройних Сил України.

Нагадаємо, в червні Міноборони запобігло постачанню майже 340 тонн неякісних та небезпечних продуктів для українських військових. Після цього ДОТ, який є закупівельною агенцією для потреб військових, запровадило механізм, за яким обрана компанія зможе замінити постачальника харчування, який не справляється з виконанням замовлення в повному обсязі, або не може покрити додаткову потребу, коли вона виникає.