Недобросовісні постачальники для ЗСУ потраплятимуть під санкції: деталі

Державний оператор тилу застосовуватиме обмежувальні заходи для постачальників для ЗСУ, які не виконують передбачених договорами зобов'язань.

Про це повідомляє пресслужба ДОТ.

Зазначається, що обмежувальні заходи передбачають відмову від встановлення ділових відносин з ДОТ на майбутнє, як наслідок - дискваліфікацію у подальших закупівельних процедурах.

Максимальний термін такого обмеження становитиме 1 рік з дня набуття чинності рішення комісії. Як переконані в ДОТ, такі санкції слугуватимуть додатковою мотивацією для постачальників щодо підвищення відповідального ставлення до забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Хто потрапить під санкції

Так, застосування обмежувальних заходів торкнеться тих постачальників, які:

порушують антикорупційне/санкційне законодавство;

постачають фальсифіковану або неякісну продукцію;

мають низький відсоток постачання (SLA);

надають недостовірні або підроблені документи на товари.

Повідомляється, що застосування обмежень визначатиме дворівнева комісія з можливістю оскарження такого рішення. Перша комісія розглядатиме питання застосування обмежувального заходу по суті, друга - розглядатиме скарги щодо застосування обмежувального заходу з боку постачальника.

Постачальник має право оскаржити таке рішення протягом 5 робочих днів з моменту винесення рішення по суті.“Наразі ДОТ має успішну судову практику щодо правомірності застосування оперативно- господарських санкцій у вигляді відмови від встановлення ділових відносин на майбутнє та можливість дискваліфікації таких постачальників у торгах.

Нещодавно ДОТ зупинив співпрацю з постачальником консервів для ЗСУ компанією “Трейд Граніт Інвест” з Донецької області та заборонив подальшу участь у торгах на рік.

Нагадаємо, що ДОТ, який є закупівельною агенцією для потреб військових, запровадило механізм, за яким обрана компанія зможе замінити постачальника харчування, який не справляється з виконанням замовлення в повному обсязі, або не може покрити додаткову потребу, коли вона виникає.