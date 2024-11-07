Недобросовестные поставщики для ВСУ будут подпадать под санкции: детали

Государственный оператор тыла будет применять ограничительные меры для поставщиков для ВСУ, не выполняющих предусмотренные договорами обязательства.

Об этом сообщает пресс-служба ГОТ.

Отмечается, что ограничительные меры предусматривают отказ от установления деловых отношений с ГОТ на будущее, как следствие дисквалификации в дальнейших закупочных процедурах.

Максимальный срок такого ограничения будет составлять 1 год со дня вступления решения комиссии в силу. Как убеждены в ГОТ, такие санкции будут служить дополнительной мотивацией для поставщиков повышения ответственного отношения к обеспечению военнослужащих ВСУ.

Кто попадет под санкции

Так, применение ограничительных мер коснется тех поставщиков, которые:

нарушают антикоррупционное/санкционное законодательство;

снабжают фальсифицированную или некачественную продукцию;

имеют низкий процент снабжения (SLA);

предоставляют недостоверные или поддельные документы на товары.

Сообщается, что применение ограничений будет определять двухуровневая комиссия с возможностью обжалования решения. Первая комиссия будет рассматривать вопрос о применении ограничительного мероприятия по существу, вторая — будет рассматривать жалобы по применению ограничительного мероприятия со стороны поставщика.

Поставщик имеет право обжаловать такое решение в течение 5 рабочих дней с момента вынесения решения по существу. «В настоящее время ГОТ имеет успешную судебную практику относительно правомерности применения оперативно-хозяйственных санкций в виде отказа от установления деловых отношений на будущее и возможность дисквалификации таких поставщиков в торгах.

Недавно ГОТ остановил сотрудничество с поставщиком консервов для ВСУ компанией "Трейд Гранит Инвест" из Донецкой области и запретил дальнейшее участие в торгах на год.

Напомним, что ГОТ, являющийся закупочным агентством для нужд военных, ввел механизм, по которому избранная компания сможет заменить поставщика питания, который не справляется с выполнением заказа в полном объеме, или не может покрыть дополнительную потребность, когда она возникает.