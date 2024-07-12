Минобороны ищет "запасных" поставщиков питания для ВСУ

Закупочное агентство Министерства обороны Украины Государственный оператор тыла объявил о первом рамочном соглашении на поставку продуктов питания для Вооруженных Сил Украины. Компании приглашаются подать заявки для участия в квалификационном отборе.

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Об этом сообщила пресс-служба ГОТ.

Крайний срок для подачи заявок на первом этапе – 26 июля до 00:00. После этого потенциальные поставщики будут иметь возможность подавать заявки на отбор в течение срока действия рамочного соглашения с учетом определенных требований.

Квалифицированные участники рамки смогут заменить поставщика питания, уже имеющего контракт с ГОТ, но не может выполнить заказ в полном объеме, или покрыть дополнительную потребность в случае его возникновения.

Что такое рамочные соглашения

Рамочные соглашения являются эффективным инструментом оборонных закупок. Этот механизм позволяет обеспечить высокую конкуренцию между поставщиками и одновременно защитить чувствительную информацию.

Рамочные соглашения бывают двух типов: с открытой информацией и с ограниченным доступом. Последний тип, предусмотренный постановлением Кабмина №1275, может использоваться исключительно ГOT, Агентством оборонных закупок и Госспецсвязью.

В ведомстве сообщают, что процесс закупок с использованием рамочного соглашения состоит из двух этапов. Сначала производится квалификационный отбор кандидатов, который длится до 15 рабочих дней. Затем производится непосредственно закупка путем открытых торгов или запроса предложений среди участников.

Действуют рамочные соглашения от одного года до двух лет. Они позволяют сократить сроки проведения закупок, что особенно важно для оперативного обеспечения военных нужд. Кроме того, этот механизм обеспечивает дополнительную защиту информации, ограничивая доступ к данным о местах поставки и персонифицированной информации о поставщиках.

Добавим, что с 1 января по 30 июня 2024 г. ГОТ заключил договоров на сумму 59,8 миллиарда гривен для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.

Следует отметить, что в 2024 году содержание одного украинского воина обходится Украине в 1,2 миллиона гривен в год.