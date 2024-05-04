В Минобороны рассказали, сколько стоит обеспечение одного военнослужащего ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир сообщил, что содержание одного бойца Вооруженных Сил Украины без оружия обходится государству в 30 тысяч долларов или 1,2 миллиона гривен.

Об этом он рассказал в комментарии Bloomberg.

По словам замминистра обороны, стоимость содержания одного бойца без оружия составляет 1,2 миллиона гривен (30 тысяч долларов).

Однако чиновник не уточнил, какой период времени охватывает подобная статистика.

Что касается оборонного бюджета, Джигир сказал, что стоимость мобилизационной кампании Киева, направленной на усиление истощенных военных формирований, будет зависеть от ежемесячного призыва - фактора поступления помощи - и решений по ротации.

Джигир также рассказал, что война в Украине осветила ряд конкретных коррупционных рисков в Минобороны и новая система закупок смогла преодолеть их.

По словам замминистра, сейчас в ведомстве действует двухэтапный механизм закупок : Минобороны устанавливает политику закупок, контролирует и проверяет качество, а две государственные компании осуществляют надзор за закупками, пытаясь снизить потенциальные риски.

Выплаты военным

Напомним, 12 апреля Кабинет министров Украины установил доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии фронта.

Эти выплаты будут обеспечены за счет налоговых поступлений и внутреннего долга.

Кабинет министров Украины в августе 2023 года принял постановление, нормирующее вопрос ежемесячных доплат для военнослужащих, стражей порядка и спасателей.

Во время действия военного положения размер доплат будет составлять 30 тыс. грн ежемесячно.

Кроме того, ежемесячные доплаты предусмотрены для срочников и курсантов: по 6 тыс. грн. и 2,35 тыс. грн. соответственно.