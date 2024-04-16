Гетманцев рассказал, из каких средств будет финансироваться доплата в 70 тыс. военным "на нуле"

Украина сможет обеспечить доплату военнослужащим, выполняющим боевые задания на передовой в размере 70 тыс. грн, за счет налоговых поступлений и внутреннего долга.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

По его словам, денег на это хватит, а финансирование будет обеспечиваться за счет уплачиваемых гражданами налогов. Второй источник – финансирование за счет внутреннего долга, в частности через привлечение ресурсов от банков.

"Первое. За счет налогов, которые мы все вместе с готовностью и пониманием будем платить в объеме, необходимом нашим военным. … Конечно проверяя каждую копейку, которая идет на содержание войска, и догоняя мародеров, которые наживаются на войне. Второе. За счет внутреннего. долга, тем более здесь есть куда двигаться в плане привлечения ресурса прежде всего банков", - написал Гетманцев.

Он отметил, что все большие войны исторически финансировались за счет налогов и государственного долга, что обеспечило создание и развитие налоговых систем и долговых инструментов во многих странах.

Гетманцев также высказался против идей, появляющихся в социальных сетях по резервированию или перераспределению средств, указывая на их неадекватность и нереалистичность в контексте современных вызовов.

"А как же перераспределение денег с марафонов, сокращение госаппарата и другие супер-идеи мамкиных "гениев" из соцсетей? Скажу так, в прошлом году текущее содержание войска по общему фонду государственного бюджета стоило 5 млрд. грн. в день. Вы можете сами посчитать, сколько дней войны мы можем профинансировать, пытаясь сэкономить несколько миллиардов гривен на эфемерных государственных расходах", - отметил он.

В частности, глава финкомитета подчеркнул, что эмиссия денег, которая может вызвать инфляцию и девальвацию, должна оставаться последней мерой в ситуациях финансового кризиса, подчеркивая, что такой "нечестный налог" негативно влияет на менее защищенные слои населения и экономику в целом.

Доплаты военным

Напомним, 12 апреля Кабинет министров Украины установил доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии фронта.

Кабинет министров Украины в августе 2023 года принял постановление, нормирующее вопрос ежемесячных доплат для военнослужащих, стражей порядка и спасателей.

К моменту действия военного положения размер доплат будет составлять 30 тыс. грн ежемесячно.

В то же время, для тех, кто осуществляет оперативное управление военными частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут составлять 50 тыс. гривен. А для людей, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, – 100 тыс. гривен.

Кроме того, ежемесячные доплаты предусмотрены для срочников и курсантов: по 6 тыс. грн. и 2,35 тыс. грн. соответственно.