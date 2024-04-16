Гетманцев розповів, з яких коштів фінансуватиметься доплата у 70 тис. військовим "на нулі"

Україна зможе забезпечити доплату військовослужбовцям, які виконують бойові завдання на передовій в розмірі 70 тис. грн, за рахунок податкових надходжень та внутрішнього боргу.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, грошей на це вистачить, а фінансування буде забезпечуватися за рахунок податків, які громадяни сплачують. Друге джерело - фінансування за рахунок внутрішнього боргу, зокрема через залучення ресурсів від банків.

"Перше. За рахунок податків, які ми всі разом із готовністю і розумінням будемо сплачувати в обсязі, необхідному нашим військовим. … Звісно перевіряючи кожну копійку, яке йде на утримання війська, і доганяючи мародерів, які наживаються на війні. Друге. За рахунок внутрішнього боргу, тим більше тут є куди рухатись в плані залучення ресурсу, насамперед, банків", - написав Гетманцев.

Він зазначив, що усі великі війни історично фінансувались за рахунок податків і державного боргу, і це забезпечило створення та розвиток податкових систем та боргових інструментів у багатьох країнах.

Гетманцев також висловився проти ідей, що з'являються у соціальних мережах щодо резервування чи перерозподілу коштів, вказуючи на їх неадекватність та нереалістичність у контексті сучасних викликів.

"А як же перерозподілення грошей з марафонів, скорочення держапарату та інші супер-ідеї мамкиних "геніїв" з соцмереж? Скажу так, минулого року поточне утримання війська за загальним фондом державного бюджету коштувало 5 млрд. грн. на день. Ви можете самі порахувати, скільки днів війни ми можемо профінансувати, намагаючись зекономити декілька мільярдів гривень на ефемерних державних видатках", - зазначив він.

Зокрема, очільник фінкомітету підкреслив, що емісія грошей, яка може викликати інфляцію та девальвацію, має залишатися останнім заходом у ситуаціях фінансової кризи, підкреслюючи, що такий "нечесний податок" негативно впливає на менш захищені верстви населення та економіку загалом.

Доплати військовим

Нагадаємо, 12 квітня, Кабінет міністрів України встановив доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії фронту.

Кабінет міністрів України у серпні 2023 року ухвалив постанову, яка внормовує питання щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників.

На час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця.

Водночас для тих, хто здійснює оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. гривень. А для людей, які беруть безпосередню участь у бойових діях, – 100 тис. гривень.

Крім того, щомісячні доплати передбачені для строковиків і курсантів: по 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно.