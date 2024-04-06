Гетманцев пригрозив посиленням правил торгівлі сигаретами в кіосках у разі ігнорування використання РРО

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев нагадав власникам ліцензованих кіосків із продажу тютюну про необхідність повсюдного застосування реєстратора розрахункових операцій (РРО) та пригрозив неприємностями у разі подальшої торгівлі без РРО.

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Про це він повідомив у Тelegram.

"Хочу звернутися до власників ліцензованих кіосків із продажу тютюну. В нас із вами є декілька варіантів розвитку подій, якщо ви раптом не схаменетеся самі й не почнете тотально застосовувати РРО до всіх без винятку продажів, припинивши красти у армії", - написав він.

За словами депутата, перший варіант заходів боротьби з правопорушниками це - раптові фактичні перевірки.

"Справді раптові, а не за попереднім повідомленням від ваших "друзів" у податковій. Це вже йде, при цьому йде з певними неприємними для вас нюансами", - сказав він.

Гетманцев також написав, що на розгляді в парламенті вже знаходиться законопроєкт про розширення переліку підстав для анулювання ліцензій невидачею чеку.

"Цей проект вже є у нас на розгляді. Він буде прийнятий", - наголосив голова фінкомітету.

Третьою мірою впливу Гетманцев назвав заборону на продаж тютюну в кіосках.

"Цього ще немає, але точно буде, якщо не схаменетеся", - резюмував він

Кого податківці перевіряють в першу чергу щодо застосування РРО

Раніше Гетманцев розповідав, що критерії визначення потенційно ризикових платників є зокрема такими:

1. Незначні виторги субʼєкта господарювання.

Сума виторгу за місяць не перевищує 20 тис грн. для забезпечення мінімальних витрат на утримання одного об’єкту роздрібної торгівлі;

не менше 40,0 тис. грн за місяць у великих містах (з огляду на те, що розмір оренди, розмір заробітної плати, тощо є більшим ніж у двічі).

2.Субʼєкти господарювання, що зареєстрували РРО/ПРРО при цьому декларують нульові виторги, а також наприклад по більшості операцій проведених через РРО/ПРРО було здійснено оплату у безготівковій формі (понад 90%);

3.Мають ризики в оформленні найманих працівників. Кількість зареєстрованих РРО повинна відповідати кількості офіційно оформлених найманих працівників або необхідній кількості працівників для забезпечення виконання технологічного процесу на окремому об’єкті.

Повернення штрафів за відсутність РРО

Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік.

На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів.

Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

Тому з 1 жовтня бізнес має обов’язково використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафами, які можуть сягати тисяч і навіть десятків тисяч гривень.

Під цю вимогу потрапляють практично всі підприємці та компанії, які приймають оплату за товари та послуги у готівковій формі або за допомогою безготівкових інструментів (оплату банківськими картками через сайт, через POS-термінали тощо).