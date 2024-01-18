Відсутність РРО: податкова нарахувала бізнесу штрафів на 136 млн грн

Після повернення штрафів за відсутність РРО за останні три місяці минулого року податкова виявила 9100 порушень і оштрафувала бізнес на 136,1 млн грн. Найбільше порушень зафіксували у сфері торгівлі - 5173.

Про це пише Forbes.

Зазначається, що левова частка штрафів, а саме 107,4 млн грн, пов’язані з незастосуванням РРО/ПРРО при проведенні розрахункової операції та видачею невідповідних розрахункових документів.

Крім того, бізнес штрафували за невикористання режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії (14,9 млн грн), порушення порядку обліку товарних запасів (13,6 млн) та за відсутність фіскальних чеків (0,1 млн), інші порушення (0,1 млн грн).

Сфера торгівлі отримала штрафів на 75 млн грн

Найбільше порушень податкова виявила у суб’єктів господарювання зі сфери торгівлі – 5173. Сума штрафів склала 74,8 млн грн.

Найбільше штрафували – на 55,5 млн грн – за незастосування РРО/ПРРО та видачу невідповідних розрахункових документів.

Серед закладів зі сфери торгівлі супермаркети отримали штрафи на 18,5 млн грн, АЗС/АГЗС – 16,9 млн грн, магазини побутової техніки – 8,3 млн грн, аптеки – 208 000 грн, бізнес у сфері інтернет-торгівлі – 170 000 грн.

У сфері послуг податкова виявила 134 порушення, а штрафи склали 30,6 млн грн:

ресторани – на 13,1 млн грн,

обмінники – на 88 000 грн,

туризм, сфера розваг – 87 000 грн,

автоперевезення – 30 000 грн.

Кількість РРО/ПРРО в Україні зростає

Кількість зареєстрованих бізнесом касових апаратів, за даними податкової, у жовтні становила 824 400, і за три місяці збільшилась до 851 200. На початок року показник був трохи менш ніж 650 000, тож за минулий рік кількість РРО/ПРРО в Україні зросла на 200 000.

Загальна сума виторгу, проведеного через РРО, також збільшилась. У січні 2023-го це було 234,8 млрд грн, у вересні (перед поверненням штрафів) – 291,8 млрд грн, а в грудні – 346,5 млрд грн.

Повернення штрафів за відсутність РРО

Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік.

На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів.

Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

Тому з 1 жовтня бізнес має обов’язково використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафами, які можуть сягати тисяч і навіть десятків тисяч гривень.

Під цю вимогу потрапляють практично всі підприємці та компанії, які приймають оплату за товари та послуги у готівковій формі або за допомогою безготівкових інструментів (оплату банківськими картками через сайт, через POS-термінали тощо).

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