У Харкові приліт С-300 біля лікарні, на Херсонщині загиблий і поранені: як пройшла доба у регіонах

В ніч на 27 квітня відбулася чергова ворожа масована ракетна атака по енергетичним об'єктам Украиїни. Також ворог вдарив ракетами С-300 по Харкову, обстріляв Запорізьку, Херсонську, Дніпропетровську, Миколаївську і Донецьку області з різних типів зброї. Внаслідок обстрілів багато людей дістали поранення, а на Херсонщині є загиблий.

Сили ППО знищили 21 ракету ворога

У ніч на 27 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;

9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

2 зенітні керовані ракети С-300;

2 крилаті ракети "Іскандер-К";

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К;

8 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:

6 крилатих ракет Х-101/Х-555;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

1 крилату ракету "Іскандер-К";

6 крилатих ракет "Калібр".

Ворог влучив ракетою С-300 поруч з лікарнею у Харкові

Згідно з повідомленням голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, в ніч на 27 квітня ворог наніс удар ракетами С-300 по території 3-ї психлікарні у Харкові. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, дах та внутрішнє оздоблення приміщень, недіюча будівля, корпус харчоблока, корпус відділення №14, котельня. Травм зазнала 53-річна жінка.

"На момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні. Загалом у закладі близько 900 пацієнтів і близько 250 співробітників закладу на добовому чергуванні", - зазначив Синєгубов.

Крім того, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Петропавлівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Піщане, Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве, Водяне.

У м. Вовчанськ внаслідок обстрілу загинув 67-річний чоловік. Авіаційний удар прийшовся на територію сільгосппідприємства, у будівлю ферми у с. Шестаковe Чугуївського району. Пошкоджена цивільна автівка, постраждав 42-річний цивільний чоловік.

У с. Сотницький Козачок Богодухівського району внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина. Також за медичною допомогою звернувся їх 19-річний син.

Внаслідок обстрілу КАБ м. Дергачі пошкоджено 9 приватних будинків. Поранення дістали 52-річна жінка, двоє дівчат віком 5 і 16, а також 4-річний хлопчик.

У с. Липці Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджена газова труба, 2 будинки та приміщення школи.

Ворог вдарив по Запорізькій області 536 разів

Впродовж доби окупанти 536 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів, повідомив голова Запорізької області Іван Федоров.

Зокрема, ворог завдав авіаційний удар по Роботиному. 219 БпЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 16 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку. 300 артобстрілів завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Вербового, Новопрокопівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Пятихаток.

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Донеччині через ворожі обстріли троє поранених

Як повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Руйнування у Донецькій області. Фото: t.me/VadymFilashkin Руйнування у Донецькій області. Фото: t.me/VadymFilashkin Руйнування у Донецькій області. Фото: t.me/VadymFilashkin

Зокрема, у Мар'їнській громаді Покровського району пошкоджено будинок у Зоряному, обстріляні Красногорівка і Костянтинівка. У Новогродівській громаді 2 людини поранені у Галицинівці, пошкоджено 4 будинки у Новожеланному. У Курахівській громаді під вогнем Курахове, Острівське, Гостре і Берестки.

В Іллінівці Краматорського району поранено людину, пошкоджено 5 об'єктів. На Костянтинівку ворог скинув керовану авіабомбу. В Лиманській громаді обстріляні Ямполівка і Терни.

У Торецькій громаді Бахмутського району пошкоджено будинок у Північному. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.

На Херсонщині загинула одна людина, ще 8 – поранено

Згідно з повідомленням голови Херсонської області Олександра Прокудіна, минулої доби противник обстрілював Антонівку, Придніпровське, Велетенське, Інженерне, Кізомис, Комишани, Станіслав, Білозерзу, Берислав, Золоту Балку, Томарине, Нововоронцовку, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 приватні будинки. Були зафіксовані влучання в об’єкти критичної та комунальної інфраструктури, приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення.

На Дніпропетровщині знову дісталося Нікополю

"Ранком область пережила чергову масовану атаку. Сили ППО знищили 13 ракет – у Дніпровському, Криворізькому і Павлоградському районах", - розповів голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Він повідомив, що у Дніпровському та Криворізькому районах через атаку пошкоджені енергетичні об'єкти, сталося кілька займань. Поранений 39-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Є перебої з водопостачанням на Криворіжжі.

Також ввечері та вночі агресор продовжував гатити по Нікопольщині. Тричі обстріляв район з артилерії та 4 рази вдарив БпЛА. Наслідки – на фото.

Руйнування у Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA Руйнування у Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA Руйнування у Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA Руйнування у Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA Руйнування у Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Найбільше дісталося самому Нікополю. Постраждала 82-річна жінка, оговтуватися буде вдома.

Крім того, пошкоджені 7 п'ятиповерхівок, ринок, понад 10 магазинів, адмінбудівля, салон краси.

Гучно було й у Червоногригорівській та Марганецькій громадах. В останній побите авто. Обстеження уражених територій триває.

Через обстріли Марганецької громади, які сталися напередодні, без електропостачання залишилося 2 села. Це 600 абонентів. Фахівці лагодять мережі.

Миколаївщину ворог обстрілював дронами типу FPV і "Ланцет"

Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, протягом минулої доби на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено три ворожі крилаті ракети.

Крім того, під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Окупанти спрямували дрони-камікадзе типу FPV по території громади, внаслідок чого у с. Дмитрівка пошкоджено два приватних будинки. Також ворог атакував громаду дроном-камікадзе типу "Ланцет".

Крім того, окупанти завдавали артилерійських та мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Вознесенському районі внаслідок падіння уламків збитих ракет пошкоджень зазнали два приватні будинки та три цивільні автомобілі. Крім того, на відкритій території за межами населеного пункту виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.