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В Харькове прилет С-300 возле больницы, в Херсонской области погибший и раненые: как прошли сутки в регионах
В ночь на 27 апреля произошла очередная массированная ракетная атака по энергетическим объектам Украины. Также враг ударил ракетами С-300 по Харькову, обстрелял Запорожскую, Херсонскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Донецкую области из разных типов оружия. В результате обстрелов многие получили ранения, а в Херсонской области есть погибший.
Силы ПВО уничтожили 21 ракету врага
В ночь на 27 апреля 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования.
- 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС;
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300;
- 2 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из самолетов МиГ-31К;
- 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- 6 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 1 крылатая ракета "Искандер-К";
- 6 крылатых ракет "Калибр".
Враг попал ракетой С-300 рядом с больницей в Харькове
Согласно сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в ночь на 27 апреля враг нанес удар ракетами С-300 по территории 3-й психбольницы в Харькове. В результате обстрела повреждены окна, крыша и внутренняя отделка помещений, недействующее здание, корпус пищеблока, корпус отделения №14, котельная. Травмы получила 53-летняя женщина.
"На момент прилета находились 60 пациентов и 5 человек персонала больницы. Всего в учреждении около 900 пациентов и около 250 сотрудников на суточном дежурстве", - отметил Синегубов.
Кроме того, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Петропавловка и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Песчаное, Дергачи, Высокая Яруга, Липцы, Огурцово, Водяное.
В г. Волчанск в результате обстрела погиб 67-летний мужчина. Авиационный удар пришелся на территорию сельхозпредприятия в здание фермы в с. Шестаково Чугуевского района. Поврежден гражданский автомобиль, пострадал 42-летний гражданский мужчина.
В с. Сотницкий Казачок Богодуховского района в результате попадания вражеского дрона в автомобиль получили ранения два местных волонтера: мужчина 56 лет и его 54-летняя жена. Также за медицинской помощью обратился их 19-летний сын.
В результате обстрела КАБ г. Дергачи повреждены 9 частных домов. Ранения получили 52-летняя женщина, две девочки в возрасте 5 и 16 лет, а также 4-летний мальчик.
В с. Липцы Харьковского района в результате обстрела повреждены газовая труба, 2 дома и помещения школы.
Враг ударил по Запорожской области 536 раз
В течение суток оккупанты 536 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 11 населенных пунктов, сообщил глава Запорожской области Иван Федоров.
В частности, враг нанес авиационный удар по Роботиному. 219 БпЛА разной модификации атаковали Красноднепровку, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 16 обстрелов РСЗО накрыли Роботино и Малую Токмачку. 300 артобстрелов нанесены по территории Орехова, Гуляйполя, Вербового, Новопрокоповки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Пятихаток.
Поступило 11 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
В Донецкой области из-за вражеских обстрелов трое раненых
Как сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.
В частности, в Марьинской общине Покровского района поврежден дом в Звездном, обстреляны Красногоровка и Константиновка. В Новогродовской общине 2 человека ранены в Галицыновке, повреждены 4 дома в Новожеланном. В Кураховской общине под огнем Курахово, Островское, Острое и Берестки.
В Ильиновке Краматорского района ранен человек, повреждены 5 объектов. На Константиновку враг сбросил управляемую авиабомбу. В Лиманской общине обстреляны Ямполевка и Терны.
В Торецкой общине Бахмутского района поврежден дом в Северном. В Часовоярской общине повреждены 6 частных домов и 3 многоэтажки.
В Херсонской области погиб один человек, еще 8 – ранены
Согласно сообщению главы Херсонской области Александра Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Приднепровское, Громадное, Инженерное, Кизомис, Камышаны, Станислав, Белозерку, Берислав, Золотую Балку, Томарино, Нововоронцовку, Казацкое и город Херсон.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 2 частных дома. Были зафиксированы попадания в объекты критической и коммунальной инфраструктуры, частные автомобили.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения.
На Днепропетровщине снова досталось Никополю
"Утром область пережила очередную массированную атаку. Силы ПВО уничтожили 13 ракет - в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах", - рассказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Он сообщил, что в Днепровском и Криворожском районах из-за атаки повреждены энергетические объекты, произошло несколько возгораний. Ранен 39-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Есть перебои с водоснабжением в Криворожье.
Также вечером и ночью агрессор продолжал бить по Никопольщине. Трижды обстрелял район из артиллерии и четыре раза ударил БпЛА. Последствия – на фото.
Больше всего досталось самому Никополю. Пострадала 82-летняя женщина, приходит в себя дома.
Кроме того, повреждены 7 пятиэтажек, рынок, более 10 магазинов, админздание, салон красоты.
Громко было и в Красногригорьевской и Марганецкой общинах. В последнем пострадало авто. Обследование пораженных территорий продолжается.
Из-за произошедших накануне обстрелов Марганецкой общины без электроснабжения осталось 2 села. Это 600 абонентов. Специалисты чинят сети.
Николаевщину враг обстреливал дронами типа FPV и "Ланцет"
Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, за прошедшие сутки на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены три вражеских крылатых ракеты.
Кроме того, под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась Куцурубская община. Оккупанты направили дроны-камикадзе типа FPV по территории общины, в результате чего в с. Дмитровка повреждены два частных дома. Также враг атаковал общину дроном-камикадзе типа "Ланцет".
Кроме того, оккупанты наносили артиллерийские и минометные удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
В Вознесенском районе в результате падения обломков сбитых ракет повреждения получили два частных дома и три гражданских автомобиля. Кроме того, на открытой территории за пределами населенного пункта возник пожар сухой травы, оперативно ликвидированный. Пострадавших нет.