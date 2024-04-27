Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины: есть значительные повреждения

Из-за очередной массированной ракетной атаки есть повреждения энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру страны! В частности, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях", - рассказал министр.

Также он сообщил, что есть повреждение оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены - энергетик получил контузию.

Последствия атак уточняются. Продолжается работа по их ликвидации.

В свою очередь ДТЭК сообщила, что Россия атаковала 4 ТЭС ДТЭК, серьезно повреждено оборудование.

"Враг еще раз массово обстрелял энергетические объекты Украины. Сегодня ночью в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции ДТЭК", - говорится в сообщении компании.

По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие. Им оказывается вся необходимая помощь.

В ДТЭК также уточнили, что серьезно повреждено оборудование предприятий. В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки.

Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила, что этой ночью на Прикарпатье целью стал объект критической инфраструктуры. В результате удара возник пожар, к ликвидации которого были привлечены соответствующие службы.

"К счастью обошлось без пострадавших", - говорится в ее сообщении.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак также рассказал о последствиях массированной ракетной атаки в ночь на 27 апреля. Он сообщил, что силы ПВО уничтожили 13 ракет – в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах.

"К сожалению, без последствий не обошлось. В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Случилось несколько возгораний. Ранен 39-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Кроме того, есть перебои с водоснабжением в Криворожье.

Согласно информации от главы Львовской ОВА Максима Козицкого, враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. На них начались пожары. Подразделения ГСЧС оперативно потушили возгорание, однако есть разрушения.

"Жертв, пострадавших, разрушений жилищной инфраструктуры по состоянию на этот час во Львовской области нет", - отметил он.

Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Об аварийных отключениях электроэнергии пока речь не идет.

Также он призвал не включать энергоемкие электроприборы с 19.00 до 22.00, чтобы не пришлось применять почасовые отключения.

Ущерб от обстрелов РФ энергосистемы Украины

Напомним, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила, что сумма ущерба от обстрелов энергосистемы Украины составляет 11,5 млрд долларов, но она не учитывает самую масштабную атаку на украинскую энергетику, которую враг совершил 22 марта.

В результате последних российских ударов по украинской энергосети, она получила очень значительные повреждения. Пока что окончательно убытки не подсчитаны, но по предварительным оценкам они составляют не менее 26 миллионов долларов.

В частности, в ДТЭК сообщили, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.

Учитывая ситуацию в стране и активизацию массированных ударов врага по объектам энергетической системы по всей территории Украины, Министерство энергетики Украины обратилось к представителям власти и всем украинцам не озвучивать публично подробную информацию о последствиях ударов вражеской армии.