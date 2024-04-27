Ворог атакував енергетичну інфраструктуру у трьох областях України: є значні пошкодження

Через чергову масовану ракетну атаку є пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру країни! Зокрема, атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях", - розповів міністр.

Також він повідомив, що є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни - енергетик отримав контузію.

Наразі наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією.

В свою чергу ДТЕК повідомило, що Росія атакувала 4 ТЕС ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання.

"Ворог вкотре масово обстріляв енергетичні об'єкти України. Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК", - йдеться в повідомленні компанії.

За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Їм надається вся необхідна допомога.

В ДТЕК також уточнили, що серйозно пошкоджено обладнання підприємств. В ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки.

Очільниця Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила, що цієї ночі на Прикарпатті ціллю став об’єкт критичної інфраструктури. Унаслідок удару виникла пожежа, до ліквідації якої були залучені відповідні служби.

"На щастя, обійшлось без постраждалих", - йдеться в її повідомленні.

Гасіння пожежі на Івано-Франківщині. Фото: t.me/dsns_telegram Гасіння пожежі на Івано-Франківщині. Фото: t.me/dsns_telegram Гасіння пожежі на Івано-Франківщині. Фото: t.me/dsns_telegram

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак також розповів про наслідки масованої ракетної атаки в ніч на 27 квітня. Він повідомив, що сили ППО знищили 13 ракет – у Дніпровському, Криворізькому і Павлоградському районах.

"На жаль, без наслідків не минулося. У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об'єкти. Сталося кілька займань. Поранений 39-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості", - йдеться в його повідомленні.

Крім того, є перебої з водопостачанням на Криворіжжі.

Згідно з інформацією від голови Львівської ОВА Максима Козицького, ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння, однак є руйнування.

"Жертв, постраждалих, руйнувань житлової інфраструктури станом на цю годину на Львівщині немає", - зазначив він.

Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться.

Також він закликав не вмикати енергоємні електроприлади з 19:00 до 22:00, щоб не довелося застосовувати погодинні відключення.

Збитки від обстрілів РФ енергосистеми України

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Світлана Грінчук повідомила, що сума збитків від обстрілів енергосистеми України становить 11,5 млрд доларів, але вона не враховує наймасштабнішу атаку на українську енергетику, яку ворог здійснив 22 березня.

Внаслідок останніх російських ударів по український енергомережі, вона зазнала дуже значних пошкоджень. Поки що остаточно збитки не підраховані, але за попередніми оцінками вони становлять щонайменше 26 мільйонів доларів.

Зокрема, у ДТЕК повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

З огляду на безпекову ситуацію в країні та активізацію масованих ударів ворога по об’єктах енергетичної системи по всій території України, Міністерство енергетики України звернулося до представників влади і всіх українців не озвучувати публічно детальну інформацію щодо наслідків ударів ворожої армії.