Міненерго після заяв ДТЕК закликало мовчати про руйнування конкретних електростанцій внаслідок атак РФ

Міністерство енергетики України звернулося до представників влади і всіх українців не озвучувати публічно детальну інформацію щодо наслідків ударів ворожої армії.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це йдеться в пресрелізі органу.

Зазначається, що з огляду на безпекову ситуацію в країні та активізацію масованих ударів ворога по об’єктах енергетичної системи по всій території України, Міненерго звертається до всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних та приватних підприємств і компаній, представників ЗМІ та експертів, а також усіх українців з проханням:

НЕ озвучувати публічно (в ефірах телеканалів та радіоефірах, у ЗМІ, соцмережах) детальну інформацію щодо наслідків ударів.

НЕ називати конкретні обʼєкти влучань.

НЕ надавати деталі про конкретні об’єкти і прив’язки до місцевості, куди було або не було влучання засобів повітряного нападу.

НЕ уточнювати кількість влучань і місця влучань.

НЕ надавати інформації в конкретних цифрах і показниках - щодо відключень, дефіциту електроенергії тощо.

НЕ надавати ворогу цінної інформації, яку він обов’язково буде використовувати для подальшого координування своїх дій і планування нових атак.

У Міненерго наголошують, що розголошення такої інформації є дуже великою загрозою, адже ворожа розвідка активно працює за відкритими джерелами інформації.

Нагадаємо, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомляв, що 22 березня російські окупанти завдали по українській енергосистемі найбільш руйнівної атаки за останні два роки повномасштабної війни. Десятки ракет та дронів уразили об’єкти розподілу та генерації електроенергії по всій країні, а загалом у системі втрачено близько 2 ГВт доступної потужності. Зокрема, він зазначив, що значних руйнувань зазнали Бурштинська і Ладижинська ТЕС, що на Вінниччині.

Також у ДТЕК розповіли про наслідки атаки на Придніпровську ТЕС.

"Це вже третя станція ДТЕК, яка протягом останніх двох тижнів була атакована росіянами. На минулому тижні це була Криворізька станція, раніше Курахівська станція. Дуже багато дронів влучили в станцію - пошкоджено критичне великогабаритне обладнання, важливе для роботи станції", - розповів тоді Сахарук.

Додамо, що у пресслужбі ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" зазначали, що через російські удари 22 березня, які спричинили руйнування енергетичних об'єктів, наразі електроживлення Харкова відбувається силами інших регіонів, а на відновлення теплоцентралі знадобляться роки. Зокрема, міський голова Харкова Ігор Терехов заявляв, що ворог фактично знищив основні енергетичні об'єкти, за рахунок яких живилося місто.

Фото: ua.depositphotos.com