Оператор ГТС отримав від Японії генератори та захисні габіони

За сприяння Міністерства енергетики України Оператор газотранспортної системи України (ГТС) отримав чергову партію допомоги від Японії. Вона включає генератори, надані Sumitomo Corporation та Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA), а також захисні габіони.

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Про це повідомило Міненергетики України.

Зазначається, що генератори потужністю від 6,5 кВт до 160 кВт буде передано на об’єкти ОГТСУ для забезпечення резервного електроживлення за потреби. А 1800 габіонів встановлено на об’єктах ОГТСУ у різних областях України.

"Допомога уряду Японії та всього японського народу енергетичному сектору є постійною та системною, що надзвичайно важливо для відновлення нашої енергетичної інфраструктури. Також Японія є нашим партнером у реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського, важливими складовими якої є пункти щодо енергетичної безпеки, а також радіаційної та ядерної. Щиро вдячні за стійку позицію та підтримку", — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Фото: Міненергетики

За словами генерального директора ОГТСУ Дмитра Липпи, допомога від Японії сприятиме стабільній роботі об’єктів компанії по всій Україні та посилить їх захист.

Нагадаємо, про передачу захисного обладнання оголосили у лютому 2024 року під час візиту на один з об’єктів "Оператора ГТС" посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда та заступник головного представника українського офісу Японського агентства міжнародного співтовариства (JICA) Сатоші Сугімото. Посол Мацуда зазначив, що ці габіони довели свої високі противибухові якості та використовуються японськими Силами Самооборони.

А у січні Міненергетики повідомляло, що Японія передасть Україні 7 високовольтних автотрансформаторів і 5 газових турбін, щоб забезпечити енергією в тому числі райони, в яких РФ прицільними ударами пошкодила енергетичну інфраструктуру.

Допомога від Японії

У грудні 2023 року Україна отримала від Японії $950 млн на відновлення та соціальний захист. Це фінансування відбулося у межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

У січні 2024 року до державного бюджету України надійшло близько $390 млн від Японії у рамках проєктів, що націлені на соціальний захист і відновлення сільського господарства.

7 січня, під час візиту в Київ, міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава зазначила, що Токіо передає $37 млн до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних летальних апаратів.

У лютому до держбюджету України надійшла частина коштів гранту обсягом $49,4 млн від Японії в межах проєкту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).

В тому ж місяці Японія і Норвегія видали Україні грант на $760 млн, які будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України, не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати, виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та оплату праці педагогів.