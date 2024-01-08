Забезпечить енергопостачання для понад 6 млн українців: Японія передасть Україні партію енергообладнання

Японія передасть Україні 7 високовольтних автотрансформаторів і 5 газових турбін, щоб забезпечити енергією в тому числі райони, в яких РФ прицільними ударами пошкодила енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що автотрансформатори були закуплені за кошти ЄБРР, а завдяки зусиллям Японії та Програми розвитку ООН України (UNDP) це великогабаритне енергетичне обладнання буде доставлене в Україну.

Газові турбіни, придбані Японією, Україна отримає за посередництва та значного сприяння UNDP та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Як повідомляють в Міненерго, надане Японією обладнання дозволить забезпечити безперебійне енергопостачання понад 6 мільйонам українців, зокрема у районах, що постраждали від прицільних російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Це устаткування відповідає пріоритетам України у децентралізації та "зеленому" переході енергетичного сектору. Крім того, встановлення автотрансформаторів, обладнання, яке ворог руйнував чи не найчастіше, посилює стійкість енергосистеми.

"Підтримка Японії і колег з UNDP є дуже важливою для нас у ці складні часи. Ми не тільки спільно реалізуємо проєкти, які допомагають нашій енергосистемі вистояти зараз, але і маємо значні плани для співробітництва і розвитку майбутнього енергосектору України", – зауважив міністр енергетики Герман Галущенко на зустрічі з міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою.

Японська міністерка, своєю чергою, анонсувала надання Україні ще двох трансформаторів.

"Уряд Японії бажає бути надійним партнером України в ці складні часи. Ми плануємо найближчим часом оголосити про надання ще двох додаткових автотрансформаторів через UNDP для ефективної та безперебійної роботи електромережі", – підкреслила Йоко Камікава.

Як зауважують в Міненерго, окрім газових турбін та автотрансформаторів, Уряд Японії та UNDP вже надали 1200 генераторів і 1000 блоків живлення державним установам і аварійно-рятувальним службам України, а також 500 генераторів та 6 мобільних транспортних засобів електропостачання через JICA.

Нагадаємо, раніше Азербайджан направив Україні 20 вантажівок з допомогою для енергосистеми, що включає електричні кабелі та 6 комплектів трансформаторних пунктів. Загальна вартість цієї третьої партії допомоги від азербайджанських партнерів становить 7,6 мільйона доларів.