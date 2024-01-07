Японія внесе $37 млн в трастовий фонд НАТО, щоб Україна отримала системи виявлення безпілотників

7 січня, під час візиту в Київ, міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава зазначила, що Токіо передає $37 млн до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних летальних апаратів.

"Сьогодні я відвідала Бучу та на власні очі побачила свіжі шрами російської агресії та була шокована руйнуваннями. Я ще раз рішуче засуджую триваючі ракетні та безпілотні атаки на різні райони, в тому числі на Київ. Вони відбуваються навіть під час новорічних свят", - зазначили дипломат на брифінгу, який проходив в укритті через ризики ракетної атаки.

Камікава відмітила, що давно стежить за ситуацією в Україні – ще до того, як стала міністром закордонних справ. Тому вона хотіла якнайшвидше підтримати Україну після свого призначення.

"Японія продовжуватиме підтримувати Україну, щоб в Україні знову запанував мир", - сказала вона.

Щоб допомогти українцям пережити цю сувору зиму, Йоко Камікава привезла із собою та передає 5 мобільних газотурбінних генераторів та 7 трансформаторів.

Які зустрічі відбуваються під час візиту Камікава в Києві

Голова МЗС Японії поспілкувалась зі своїм українським колегою Дмитро Кулебою. Зокрема, вони обговорили деталі проведення японсько-української конференції зі сприяння економічному відновленню, що відбудеться 19 лютого у Токіо.

Очікується, що японські компанії передадуть технології для виробництва відновлюваної енергії та пов'язане з ними обладнання під час цього заходу.

Раніше повідомлялося, що наприкінці 2023 році до державного бюджету України надійшов транш у розмірі $950 млн, який передала Японія в рамках проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист.