Україна отримала від Японії $950 млн на відновлення та соціальний захист

До державного бюджету України надійшов транш у розмірі $950 млн. Його передала Японія в рамках проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Як зазначається у прес-релізі, фінансування складається з гранту Японії на суму $52,4 млн в межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та позики від Уряду Японії обсягом $900 млн через проєкт "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

Гроші будуть використані для компенсації витрат державного бюджету України на невідкладні та пріоритетні потреби, зокрема в галузі відновлення та соціальної допомоги.

"Вдячний Світовому банку та Уряду Японії за незмінну фінансову підтримку України, зокрема у сферах соціальної допомоги та відновлення. Реалізація таких найважливіших ініціатив, як HOPE та INSPIRE допомагають Уряду впроваджувати належні державні послуги та соціальну підтримку своїм громадянам та ліквідовувати наслідки, спричинені повномасштабним вторгненням Росії", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Заступниця міністра фінансів Ольга Зикова додала, що надходження такого фінансування є значущим внеском у забезпечення українських громадян необхідними послугами, що є критично важливими в умовах війни.

Про проєкти INSPIRE та HOPE

Проєкт INSPIRE фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі $1,2 млрд із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) і за підтримки Уряду Японії. Він націлений на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни, покращення доступу до соціальної допомоги та послуг, а також посилення адаптивності системи соціальної підтримки для ефективного реагування на виклики сьогодення та у майбутньому.

Метою проєкту HOPE є відбудова інфраструктури на постраждалих від бойових дій територіях, на деокупованих та постраждалих регіонах України. Кошти також надаватимуться власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту. Проєкт підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови та узгодженості з цілями української євроінтеграції.

Допомога Україні від Японії

Японія продовжує активно допомагати Україні у важкі часи. У листопаді 2022 року уряд Японії ухвалив рішення про надання Україні грантової допомоги у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях на загальну суму $2,57 млн.

У січні 2023 року Японія виділила $95 млн на відновлення критичної інфраструктури України, а у березні 2023 року стало відомо про виділення нового пакету гуманітарної допомоги у розмірі $470 млн. Крім фінансової допомоги, Японія передала Україні 100 військових транспортних засобів, зокрема вантажівки і позашляховики, а також систему для виявлення дронів.

У грудні 2023 року стало відомо, що Японія вирішила змінити своє законодавство, яке забороняє будь-який експорт зброї японського виробництва, і почне постачати до Європи зброю власного виробництва та ракети для ППО. За словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова, якщо японські ракети до систем Patriot потраплять у Європу, то з великою ймовірністю їх зможе отримати і Україна.

Фото: ua.depositphotos.com