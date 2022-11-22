Японія допоможе Україні з генераторами і сонячними батареями на $2,5 млн

У вівторок, 22 листопада, уряд Японії ухвалив рішення про надання Україні грантової допомоги у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях на загальну суму $2,57 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на японський уряд. Допомогу буде надано через Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

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"Масштабне відключення електроенергії сталося в різних областях України, спричинене руйнуванням значної частини об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок атак РФ. Тоді як зима в Україні стає дедалі холоднішою, а дні – коротшими, має велике значення підтримка в підготовці до зими для тих, хто не може користуватися опаленням і освітлювальним обладнанням через відключення електроенергії", – йдеться у повідомленні.

Уряд Японії пообіцяв і надалі надавати підтримку народові України у співпраці з міжнародною спільнотою, зокрема із членами G7.

Нагадаємо, що, наприклад, у Запоріжжі через нічний ракетний удар частина міста залишилася без централізованого опалення. Вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія у 123 багатоповерхових будинки, в яких проживає більше 17 тисяч абонентів.