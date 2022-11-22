Япония поможет Украине с генераторами и солнечными батареями на $2,5 млн

Во вторник, 22 ноября, правительство Японии приняло решение о предоставлении Украине грантовой помощи в виде генераторов и ламп на солнечных батареях на общую сумму $2,57 млн, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на японское правительство. Помощь будет предоставлена через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

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"Масштабное отключение электроэнергии произошло в разных областях Украины, вызванное разрушением значительной части объектов энергетической инфраструктуры в результате атак РФ. В то время как зима в Украине становится все холоднее, а дни – короче, имеет большое значение поддержка в подготовке к зиме для тех, кто не может пользоваться отоплением и осветительным оборудованием из-за отключения электроэнергии", – говорится в сообщении.

Правительство Японии пообещало и дальше оказывать поддержку народу Украины в сотрудничестве с международным сообществом, в том числе с членами G7.

Напомним, что, например, в Запорожье из-за ночного ракетного удара часть города осталась без централизованного отопления. Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов.