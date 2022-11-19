У Запоріжжі більше 17 тисяч абонентів залишилися без опалення внаслідок обстрілу

У Запоріжжі через нічний ракетний удар частина міста залишилася без централізованого опалення.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Наслідком нічного ворожого удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів міста. Вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія у 123 багатоповерхових будинки, в яких проживає більше 17 тисяч абонентів", - зазначив він.

За його словами, аварійні служби та тепловики ведуть необхідні роботи. У 60 будинків тепло уже пішло.

Старух повідомив, що орієнтовний час повного відновлення теплопостачання - 23:00 суботи, 19 листопада.

Нагадаємо, російські війська ввечері 18 листопада атакували Запоріжжя.