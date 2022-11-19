В Запорожье более 17 тысяч абонентов остались без отопления в результате обстрела

В Запорожье из-за ночного ракетного удара часть города осталась без централизованного отопления.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Последствием ночного вражеского удара по Запорожью стало нарушение теплоснабжения в одном из районов города. Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов", - отметил он.

По его словам, аварийные службы и тепловики ведут необходимые работы. В 60 домов тепло уже дали.

Старух сообщил, что ориентировочное время полного возобновления теплоснабжения – 23:00 субботы, 19 ноября.

Напомним, российские войска вечером 18 ноября атаковали Запорожье.