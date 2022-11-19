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Оккупанты обстреляли Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Ночью 19 ноября оккупанты обстреляли Никопольщину.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии три общины - Никопольскую, Марганецкую и Мировскую. Направили на мирные города и села более 60 снарядов", - отметил он.
По его словам, в результате обстрелов повреждены жилье, хозяйственные постройки и автомобили. Люди не пострадали.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в ночь на 18 ноября оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.