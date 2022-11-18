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Оккупанты выпустили по Никополю более 40 снарядов
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 18 ноября оккупанты нанесли удары из РСЗО по Никопольщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"От вражеского огня снова страдала Никопольщина. Россияне несколько раз накрыли из РСЗО сам Никополь", - отметил Резниченко.
По его словам, обошлось без погибших и раненых.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Оккупанты выпустили на ночные кварталы Никополя более 40 снарядов.
В городе повреждены несколько многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и линия электропередач.
"Прилетело от россиян и в солнечную подстанцию и гаражный кооператив. Повреждены гаражи и автомобили", - сообщил Резниченко.
Отметим, из-за российских обстрелов 17 ноября в Никополе были повреждены 20 многоэтажных и частных домов, с десяток хозяйственных построек, колледж, автомобили, газопровод и линии электропередач.