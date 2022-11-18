Оккупанты выпустили по Никополю более 40 снарядов

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 18 ноября оккупанты нанесли удары из РСЗО по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"От вражеского огня снова страдала Никопольщина. Россияне несколько раз накрыли из РСЗО сам Никополь", - отметил Резниченко.

По его словам, обошлось без погибших и раненых.

Оккупанты выпустили на ночные кварталы Никополя более 40 снарядов.

В городе повреждены несколько многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и линия электропередач.

"Прилетело от россиян и в солнечную подстанцию и гаражный кооператив. Повреждены гаражи и автомобили", - сообщил Резниченко.

Отметим, из-за российских обстрелов 17 ноября в Никополе были повреждены 20 многоэтажных и частных домов, с десяток хозяйственных построек, колледж, автомобили, газопровод и линии электропередач.