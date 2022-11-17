Ракетный обстрел Днепра: ранены 23 человека (ФОТО)

Более 20 человек пострадали в результате ракетного удара по городу Днепр 17 ноября, также повреждены промышленное предприятие и дома.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Российские ракеты сегодня ранили в Днепре 23 человека. 15 из них – в больнице. Одна пострадавшая тяжелая", - отметил он.

Кроме того, в результате обстрелов повреждены промышленное предприятие, дома и троллейбусы.

Напомним, армия страны-агрессора РФ 17 ноября обстреляла Днепр, есть попадание в объекты инфраструктуры.