- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Ракетный обстрел Днепра: ранены 23 человека (ФОТО)
Более 20 человек пострадали в результате ракетного удара по городу Днепр 17 ноября, также повреждены промышленное предприятие и дома.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Российские ракеты сегодня ранили в Днепре 23 человека. 15 из них – в больнице. Одна пострадавшая тяжелая", - отметил он.
Кроме того, в результате обстрелов повреждены промышленное предприятие, дома и троллейбусы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, армия страны-агрессора РФ 17 ноября обстреляла Днепр, есть попадание в объекты инфраструктуры.