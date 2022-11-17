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Оккупанты атаковали Днепр, есть попадание в инфраструктурные объекты и раненые
Армия страны-агрессора РФ 17 ноября обстреляла Днепр, есть попадание в объекты инфраструктуры.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Российские террористы только что обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Предварительно один пострадавший", - отметил он.
Тимошенко добавил, что спасатели ликвидируют последствия обстрелов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Позже глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты попали в два района города Днепр, есть раненые.
"Есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом. Предварительно пятеро раненых. Среди них и 15-летняя девочка. Все в больнице в состоянии средней тяжести", - добавил он.
Напомним, 15 ноября Россия наносила удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине.