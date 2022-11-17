Оккупанты атаковали Днепр, есть попадание в инфраструктурные объекты и раненые

Армия страны-агрессора РФ 17 ноября обстреляла Днепр, есть попадание в объекты инфраструктуры.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Российские террористы только что обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Предварительно один пострадавший", - отметил он.

Тимошенко добавил, что спасатели ликвидируют последствия обстрелов.

Позже глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты попали в два района города Днепр, есть раненые.

"Есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом. Предварительно пятеро раненых. Среди них и 15-летняя девочка. Все в больнице в состоянии средней тяжести", - добавил он.

Напомним, 15 ноября Россия наносила удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине.