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Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Одесской области

Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Одесской области

Армия страны-агрессора РФ 17 ноября нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области.

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Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Противник нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области", - отметил он.

Марченко добавил, что существует угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины и попросил жителей области находиться в укрытиях.

Напомним, 15 ноября Россия наносила удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине.

Автор:
Нина Комащенко