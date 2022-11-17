- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Одесской области
Армия страны-агрессора РФ 17 ноября нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
"Противник нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области", - отметил он.
Марченко добавил, что существует угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины и попросил жителей области находиться в укрытиях.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 15 ноября Россия наносила удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине.