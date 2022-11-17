Россияне обстреляли газодобывающую инфраструктуру на востоке Украины

Российские оккупационные войска в четверг, 17 ноября, обстреляли газодобывающую инфраструктуру АО "Укргаздобыча" на востоке Украины, несколько объектов разрушены.

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Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Пока известно о нескольких разрушенных объектах, другие получили повреждения разной степени. Специалисты Укргаздобычи оперативно прибыли на поврежденные объекты. Сейчас они оценивают последствия и масштабы атаки", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Он добавил, что информацию о пострадавших устанавливают.

Напомним, Россия 17 ноября снова ударила ракетами по Украине. В частности, оккупанты нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Харьковской области.