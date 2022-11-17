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Оккупанты ударили по критической инфраструктуре на Харьковщине, есть пострадавшие
Российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Изюмском районе Харьковской области, есть пострадавшие.
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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району. Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре", - отметил он.
Синегубов добавил, что в результате обстрелов пострадали 3 работников, их госпитализировали.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 16 ноября в результате обстрелов в Купянском районе Харьковской области один человек погиб и еще трое получили ранения.