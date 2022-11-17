Работает ПВО: в Киеве сбили две ракеты и дроны над Киевским водохранилищем

Силы противовоздушной обороны над Киевским водохранилищем сбили два БПЛА Shahed, а над Киевом две российские крылатые ракеты.

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Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Предварительно над Киевом сбиты 2 крылатые ракеты. Данных по жертвам и разрушениям нет, информация уточняется", - отметили в КМВА.

Также над Киевским водохранилищем сбиты два БПЛА Shahed.

Как подчеркнул глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, с самого утра враг массированно атакует Украину.

"Киевская область - работает ПВО. Опасность не миновала. Есть информация о полете ракет и шахидов над регионом. Держим строй, бережем себя и родных, находимся в укрытиях", - отметил Кулеба.

Напомним, армия страны-агрессора РФ 17 ноября обстреляла Днепр, есть попадание в объекты инфраструктуры.